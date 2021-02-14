Киностудия Lucasfilm указала на дверь американской актрисе Джине Карано из-за ее записей в соцсетях, в которых та выражала свои консервативные политические взгляды. Компания заявила, что больше не будет работать с Карано, стремительно набиравшей популярность за счет роли в сериале "Мандалорец". "Джина Карано больше не работает в Lucasfilm, и планов работы с ней в будущем нет, - прокомментировали ситуацию в компании. - Тем не менее ее записи в социальных сетях, которые оскорбляют людей на основе их культурной и религиозной идентичности, отвратительны и неприемлемы".

Такую резкую оценку киностудия дала недавней записи бывшей спортсменки в "Инстаграме", где та разместила фото еврейского погрома во Львове, совершенного в 1941 году, и написала: "Из-за переписывания истории сегодня большинство людей не понимают, что для того, чтобы дойти до той точки, когда нацисты легко устраивали облавы на тысячи евреев, власти сначала заставляли соседей ненавидеть их только за то, что они евреи. И чем это отличается от ненависти к кому-то на основании его политических взглядов?". Карано, таким образом провела параллели между преследованием евреев и тем давлением, которому в США сегодня постоянно подвергают сторонников республиканцев в прессе и соцсетях, где доминирует либеральное мировоззрение. Ее запись вызвала бурю негодования со стороны части пользователей, и вскоре Карано ее удалила. Но в "Твиттере" уже набрал популярность хэштег с призывом к ее увольнению. О том, насколько выглядит удачным сделанное актрисой сравнение, можно спорить, но с тем, что в стране "свободы слова" сегодня пышно расцветает нетерпимость к политическому инакомыслию, поспорить трудно.

"Евреев избивали на улице не нацистские солдаты, а их соседи, даже дети. Из-за переписывания истории сегодня большинство людей не понимают, что, чтобы дойти до точки, когда нацисты легко устраивали облавы на тысячи евреев, власти сначала заставили соседей ненавидеть их только за то, что они евреи. И как это отличается от ненависти к кому-то на основании его политических взглядов?".

Тем более, как утверждает The Hollywood Reporter, Lucasfilm уже давно искала удачный повод уволить Карано, а ее скандальная запись в "Инстаграме" лишь сыграла роль "последней капли". В немилость к руководству компании она угодила за многочисленные записи в соцсетях, где женщина высказывала взгляды, совпадавшие с линией Дональда Трампа и Республиканской партии. Карано критиковала постоянное ношение масок во время пандемии, подвергала сомнению результаты выборов президента в США и подшучивала над попыткой объявить импичмент Трампу. Скоропалительным увольнением актрисы в Lucasfilm лишний раз продемонстрировали, что, хотя на страницах законов Америка остается страной "свободы слова", на практике в соцсетях укрепляется запрет на профессию по политическим взглядам. За высказывания, не совпадающие с тоном, который задают левые, теперь не только увольняют, но и вообще ставят "черную метку". Ироничным выглядит тот факт, что Карано в прошлом была популярна у левых и феминисток, а ее бой против Джулии Кедзи в 2007 году стал первым женским боем в ММА, который показали по телевидению. После ухода из спорта Карано сумела найти себя на актерском поприще. Сериал "Мандалорец" с момента его дебюта в 2019 году стал главным хитом сервиса Disney+, в немалой степени благодаря яркой роли Карано, покорившей поклонников "Звездных войн" образом наемницы Карасинтии Дюн. Карано планировали предложить съемки в нескольких приквелах к сериалу, где ее персонаж был бы центральным.

Сотрудничество с талантливой актрисой сразу же прекратило и агентство United Talent Agency, которое помогает актерам в поисках работы, что ставит под большой вопрос ее будущее. Свое увольнение она не комментировала, но ранее заявляла, что лишь отстаивает свое право выражать мнение, поскольку ее раздражает, что "большую часть американцев заставляют молчать".

Между тем

Председатель оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, бывший премьер Японии Ёсиро Мори, официально объявил о решении уйти в отставку на фоне развернувшегося вокруг него скандала. Напомним, Мори стал объектом критики, когда неаккуратно увязал количество женщин в составе спортивных комитетов и федераций с продолжительностью консультаций в этих органах. По его мнению, если одна женщина высказывает свое мнение по какому-либо вопросу, то и другая считает своим долгом выступить. После этого замечания Мори подвергся обструкции в соцсетях. Волна недовольства быстро перешла в публичную сферу и сделала смещение Мори с должности неизбежным. Японец признал свою ошибку и принес извинения, что, впрочем, так и не смогло переломить ситуацию в его пользу. По некоторым сведениям, на освободившуюся должность могут поставить министра по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото - титулованную спортсменку с опытом работы в правительстве.