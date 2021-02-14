Как россияне сэкономили на лечении миллиарды рублей

Свыше 42,6 млрд рублей получили россияне, оформив социальный налоговый вычет за лечение в 2020 году. Об этом рассказали "Российской газете" в Федеральной налоговой службе (ФНС), по данным на 1 августа 2020 года. Декларации, сданные в последние месяцы, еще проходят камеральные проверки. Всего за вычетом в 2020 году обратились более миллиона россиян - 1 212 877 человек, это почти на 200 тысяч больше, чем в 2019 году.

Около 70% россиян получили вычет за стандартный набор платных медицинских услуг - сдачу анализов, госпитализацию или лечение в дневном стационаре, стоматологические услуги, консультации или процедуры. За них государство возвращает налогоплательщику 13% от потраченных средств, но максимальная стоимость, которая учитывается при расчете вычета, составляет 120 тысяч рублей. То есть вернуть получится не более 15,6 тысячи рублей за год.

Каждый седьмой применивший вычет налогоплательщик в 2020 году обратился за социальным налоговым вычетом после дорогостоящего лечения. В этом случае сумма, с которой возвращается налог, не лимитируется: то есть получить 13% можно с реально понесенных расходов.

Перечень дорогостоящего лечения утвержден постановлением правительства. К нему относятся экстракорпоральное оплодотворение, некоторые услуги ортопеда, например, установление зубного импланта, а также паллиативная и высокотехнологичная медицинская помощь. При этом вид лечения должна определить сама медицинская организация, которая в справке об оказанных медуслугах проставляет соответствующий код: "1" - обычное лечение, "2" - дорогостоящее. Может быть поставлен и "0", если услуги были предоставлены по полису обязательного медицинского страхования.

Реже всего россияне обращались за налоговым вычетом на лекарства - всего 5%. В этом случае деньги возвращаются только за те из них, которые куплены на собственные средства по рецепту, выписанному лечащим врачом.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Елена Манукиян

Оформить социальный налоговый вычет вправе только работающий человек, получающий зарплату или имеющий другой доход, с которого он платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Претендовать на возврат налога не могут домохозяйки, студенты и пенсионеры.

Социальный налоговый вычет можно также получить за детей, родителей, супруга или супругу, если им предоставлялись платные медуслуги. Вычет также можно получить за полис добровольного медицинского страхования - в 2020 году его получили более 10% обратившихся. Если страховку оплатил работодатель, вычет не положен.