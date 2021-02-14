Как россияне сэкономили на лечении миллиарды рублей

Около 70% россиян получили вычет за стандартный набор платных медицинских услуг - сдачу анализов, госпитализацию или лечение в дневном стационаре, стоматологические услуги, консультации или процедуры. За них государство возвращает налогоплательщику 13% от потраченных средств, но максимальная стоимость, которая учитывается при расчете вычета, составляет 120 тысяч рублей. То есть вернуть получится не более 15,6 тысячи рублей за год.
Каждый седьмой применивший вычет налогоплательщик в 2020 году обратился за социальным налоговым вычетом после дорогостоящего лечения. В этом случае сумма, с которой возвращается налог, не лимитируется: то есть получить 13% можно с реально понесенных расходов.
Перечень дорогостоящего лечения утвержден постановлением правительства. К нему относятся экстракорпоральное оплодотворение, некоторые услуги ортопеда, например, установление зубного импланта, а также паллиативная и высокотехнологичная медицинская помощь. При этом вид лечения должна определить сама медицинская организация, которая в справке об оказанных медуслугах проставляет соответствующий код: "1" - обычное лечение, "2" - дорогостоящее. Может быть поставлен и "0", если услуги были предоставлены по полису обязательного медицинского страхования.
Реже всего россияне обращались за налоговым вычетом на лекарства - всего 5%. В этом случае деньги возвращаются только за те из них, которые куплены на собственные средства по рецепту, выписанному лечащим врачом.
Оформить социальный налоговый вычет вправе только работающий человек, получающий зарплату или имеющий другой доход, с которого он платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Претендовать на возврат налога не могут домохозяйки, студенты и пенсионеры.
Социальный налоговый вычет можно также получить за детей, родителей, супруга или супругу, если им предоставлялись платные медуслуги. Вычет также можно получить за полис добровольного медицинского страхования - в 2020 году его получили более 10% обратившихся. Если страховку оплатил работодатель, вычет не положен.