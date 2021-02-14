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14.02.2021 17:36
Рубрика: Общество

Как у школьников Новосибирска ищут гены преступности

Текст: Юрий Медведев
У школьников Новосибирска будут искать гены преступников. Об этой громкой сенсации сообщили ряд СМИ. Правда, потом уточнили, что помимо преступных генов будут изучать гены, связанные с творчеством и интеллектом.

Конкретно речь идет о трех генах. Один якобы отвечает за серотонин, который связан с творчеством; второй - с выработкой дофамина, связанного с агрессией и гиперактивностью; третий - отвечает за интеллект.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Утверждается, что помощью этих тестов у школьников можно выявить определенные особенности, а затем скорректировать работу с ними, направив энергию в мирное русло - с помощью психологов и развивающих кружков. Например, школьники с развитым геном агрессии будут успешны в спорте, если же их не отдать вовремя в секцию, то они могут стать хулиганами, нарушителями спокойствия или даже преступниками.

Участие в проекте добровольное, тест обойдется в 1800 рублей. Их надо заплатить фирме за проведение анализа. А сделают его и расшифруют ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, а именно - профессор Владимир Максимов.

Комментарий

Светлана Боринская, доктор биологических наук, Институт общей генетики РАН:

- Сразу подчеркну, что в этих исследованиях нет никакой сенсации, ничего необычного. Они стандартные для медицинской генетики, когда изучают связь генов с различными особенностями человека. Сенсация создана журналистами на пустом месте, которые в заголовках заявили, что у детей будут выявлять ген преступности. Это чушь. Такого гена в природе не существует. Точно так же, как нет генов интеллекта, одаренности, гениальности и т.д. Не только по трем генам, а даже по полному геному нельзя заранее дать прогноз о будущих талантах ребенка, какие склонности у него развивать. У науки нет таких данных. Сегодня считается обоснованным и этичным давать прогноз по генам, в случае если они связаны с какими-то генетическими заболеваниями для их диагностики или с другими признаками, где вклад генов доказан. В остальных случаях, как говорит известный медицинский генетик академик Гинтер, это гадание на генной гуще.

Надо сказать, что упомянутый в СМИ профессор Максимов в своем комментарии говорит об этих исследованиях очень корректно: "Никто со стопроцентной гарантией не сможет сказать, что ваш ребенок генетически депрессивен или склонен к суициду. Нет хороших или плохих генов. Все зависит от ситуации", нет упоминаний ни о никаких генах преступности, одаренности. Он ведет стандартные исследования генов, которые интересуют науку. Обычно они изучаются на взрослых, так как для работы с подростками нужны разрешения различных образовательных учреждений. В данном случае оно, очевидно, получено, что и позволило расширить изучаемые группы.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым

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