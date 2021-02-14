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Рубрика: В мире

Удар ниже полиса

Без страховки можно получить лишь неотложную помощь
Текст: Евгения Акулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8382)
Частная медицина Великобритании входит в число самых передовых в мире. В стране функционирует свыше 300 частных госпиталей, все они обязаны получить лицензию у Национальной службы здравоохранения (NHS) и два раза в год проходить проверки. Согласно прогнозам, рынок частных медицинских услуг в Британии вырастет с 8,6 млрд фунтов до 10 млрд фунтов к концу 2023 года, а число коммерческих больниц только в Лондоне вырастет на 40%.
Фото: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP Фото: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
Фото: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Наибольшей популярностью пользуются оказание психологической помощи, уход за больными преклонного возраста и косметическая хирургия. Кроме того, некоторые услуги NHS, такие как стоматология, оптика и аптека, предоставляются именно частным сектором. Услуги частных врачей здесь одни из самых дорогих в мире. Так, за МРТ придется отдать примерно 550 фунтов, а за платные роды - от 7,5 тыс. фунтов. Для покрытия расходов британцы могут приобрести частную страховку или оплачивать каждое проведенное лечение. Кстати, немало работодателей вводят коммерческие страховки в соцпакет или предлагают бонусом к зарплате. Небольшие коррективы внесла пандемия COVID-19: для борьбы с ней государство заключило соглашение с частными клиниками, обеспечив тем самым NHS 20 тыс. дополнительных медработников, 8 тыс. койко-мест, 1,2 тыс. аппаратов ИВЛ. Частный сектор обязан был предоставлять услуги бесплатно, часть затрат компенсировало государство.

Фото: AFP/Daniel LEAL-OLIVAS
Прибывающие в Великобританию будут дважды сдавать тест на коронавирус

В Индии частный сектор контролирует около 80% рынка медицинских услуг. Приватизация клиник привела к быстрому и масштабному росту инфраструктуры, усовершенствованию технологий и повышению качества услуг. 21 медучреждение в стране имеет аккредитацию по стандартам JCI. Однако получить такое лечение и сопутствующий ему первоклассный сервис могут лишь избранные - таких в Индии на 1,3 млрд населения не более 10%. Правительство выделяет на здравоохранение лишь 4,2% ВВП, что составляет около 40 долл. на человека в год. Поэтому миллионы местных граждан боятся заболеть, ведь в противном случае им придется заплатить сумму, эквивалентную двухлетнему заработку. Конечно, в стране есть и бесплатная медпомощь, но находится она в плачевном состоянии. Неудивительно, что основными пациентами частных клиник Индии становятся зажиточные граждане и иностранцы (число последних вплоть до прошлого года росло примерно на 30% в год). Наиболее востребованные услуги в частных клиниках - кардио- и нейрохирургия, трансплантология, ортопедия и искусственное оплодотворение. На фоне пандемии в марте 2020 года правительство разрешило частным медучреждениям проводить тесты и лечить пациентов с COVID-19 - под них в крупных клиниках было выделено около 25% мест.

США - единственная развитая страна, где нет ОМС. Большинство медучреждений в стране - частные и сами устанавливают тарифы. Функционирует система здравоохранения за счет страховых компаний. Средний расход одного американца на медицину в год - свыше 7 тыс. долларов, почти всю эту сумму покрывает страховка. Получить медицинский полис можно несколькими способами. Первый - самостоятельно приобрести индивидуальный план (такую страховку имеют около 20 млн американцев), средний платеж в месяц составит примерно 440 долларов на человека. Кроме того, сотрудникам компаний предоставляется коллективное страхование - при такой опции нет возможности выбрать план, но можно вписать родственников. Также в США действуют две программы госстрахования: Medicare для пенсионеров и Medicad для малоимущих граждан. Остальные американцы без страховки могут рассчитывать лишь на бесплатную неотложную помощь.

США - единственная развитая страна, где нет обязательного медстрахования. Большинство медорганизаций - частные и сами устанавливают тарифы

Кстати, на начало пандемии коронавируса примерно 8% населения США не имели страховку. Этот факт, а также раздробленность американской системы здравоохранения, где каждый медцентр является самостоятельным игроком на рынке, стали одной из причин резкого осложнения эпидемической ситуации в стране. Немного улучшил ситуацию принятый закон о помощи (Cares Act), согласно которому государство выделило провайдерам медуслуг 175 млрд долларов на компенсацию расходов по лечению пациентов без страховки. Госсубсидии покрывали расходы, связанные с тестированием, госпитализацией и лечением пациентов.

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