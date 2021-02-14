Карацев вышел в четвертьфинал Australian Open

27-летний россиянин Аслан Карацев впервые в карьере дошел до 1/8 Открытого чемпионата Австралии, где его соперником стал канадец Феликс Оже-Альяссим.

В стартовой партии на игре россиянина, вероятно, сказалось волнение - он проиграл его со счетом 3:6. Во втором сете игра Карацева также не впечатляла - 1:6.

В ситуации, когда отступать было уже некуда, россиянин смог прибавить. Третий и четвертый сеты он выиграл с одинаковым счетом 6:3, а в пятом смог дожать соперника - 6:4.

В четвертьфинале Карацев сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия, 3) - Григор Димитров (Болгария, 18).