Кардиолог объяснила, на что похож надвигающийся инфаркт

Примерно половину от общего числа подтвержденных случаев инфаркта миокарда связывают с так называемыми "тихими" приступами.

Их коварство заключается в том, что проблему не всегда удается во время распознать. Дело в том, что "тихий" инфаркт часто сопровождается нетипичными признаками, передает aif.ru.

Состояние напоминает недомогание после сильного стресса или чрезмерной физической активности.

Как отметила кардиолог Консультативно-диагностического отделения ФГБУ "Федеральный центр мозга и нейротехнологий" ФМБА России, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко, обратиться к врачу необходимо, если вдруг появились слабость, повышенная утомляемость, одышка при физической нагрузке, дискомфорт в области сердца, не проходящий в течение нескольких минут.

В группе риска люди с избыточной массой тела, те, кто страдают от повышенного артериального давления, сахарного диабета, нарушения липидного обмена, а также те, у кого низкая физическая активность, стрессы, вредные привычки.

У мужчин "тихий" инфаркт диагностируется в пять раз чаще, чем у женщин.