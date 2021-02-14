"Содержание репортажей BBC World News, связанных с Китаем, серьезно нарушает положения "Об управлении радио и телевидением" и "Правила управления вещанием зарубежных спутниковых телеканалов", нарушает требования о том, что новости должны быть правдивыми и беспристрастными, наносит ущерб национальным интересам Китая, подрывает национальное единство КНР", - говорится в заявлении медиарегулятора, опубликованном в первый день китайского Нового года по лунному календарю. О сути претензий к британскому СМИ было известно заранее. Несколько дней назад китайский МИД потребовал от пекинской редакции BBC публичных извинений за серию репортажей о начале пандемии "короны", которые в Поднебесной назвали недостоверными, фальшивыми и политически ангажированными. В китайском дипведомстве дали понять, что в случае отказа телеканал может столкнуться с определенными последствиями.

По мнению наблюдателей, решение китайских властей не принимать заявку на вещание от BBC World News стало зеркальным ответом на действия Соединенного королевства. Напомним, что в начале февраля британский медиарегулятор Ofcom (Офис по коммуникациям) запретил вещание в стране китайского англоязычного телеканала CGTN (одного из международных каналов иновещания, созданного Центральным телевидением Китая). В Лондоне объяснили этот шаг результатами проверки, которая внезапно показала, что CGTN "контролируется Коммунистической партией Китая". В Ofcom утверждают, что в подобных случаях национальное законодательство не позволяет разрешить работу иностранного СМИ в Британии.