Победу российской конькобежки Ангелины Голиковой, которая стала первой на дистанции 500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Херенвене, у нас восприняли по-особенному. Ведь последний раз на этой престижной спринтерской дистанции "золото" ЧМ завоевывала наша олимпийская чемпионка Светлана Журова в далеком 1996 году.

Накануне старта Ангелине Голиковой приснилась золотая медаль. Сон оказался вещим. Фото: Getty Images

Голикова одержала победу с результатом 37,141 секунды, обойдя хозяйку катка Фемке Кок (+0,14 секунды). На этапах Кубка мира россиянка четыре раза уступала голландке лидерство, но на главном старте сезона взяла реванш.

- Я приехала на чемпионат мира только за победой, но очевидно, что Голикова хотела выиграть не меньше меня, - приводит слова 20-летней Кок пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ). - Жаль, что я стала второй. Но я все равно довольна "серебром", ведь в прошлом году я была на ЧМ лишь девятой, а сейчас выходила на старт в роли фаворита. А что касается Голиковой, то она пришла всерьез и надолго. Она будет одной из претенденток на медали на протяжении многих лет.

Бронзовую награду на 500 м завоевала еще одна россиянка, призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина (+0,31), для которой попасть на пьедестал - тоже победа. Ведь Ольга выступала с надрывом мышцы, что помешало ей более резко стартовать. Учитывая эти обстоятельства, Фаткулина призналась, что рада увезти из Херенвена медаль.

В копилке нашей сборной наград набралось достаточно. На момент подписания этого номера "РГ" в печать их было восемь. К "золоту" Голиковой Павел Кулижников добавил серебряные медали в забегах на 500 и 1000 метров. Действующая рекордсменка мира на 5000 м Наталья Воронина также стала второй на этой дистанции. До "бронзы" на "тысяче" добежала Елизавета Голубева, а на 1500 м - Евгения Лаленкова. Еще две "бронзы" россияне взяли в мужской и в женской командных гонках.

Победа Ангелины Голиковой на 500 м - первая для наших девушек с момента триумфа Светланы Журовой, который случился 25 лет назад

Выступлением нашей сборной президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов остался доволен.

Алексей Юрьевич, Ангелина Голикова после "золота" не смогла сдержать эмоций и станцевала. Как вы отреагировали на эту победу?

Алексей Кравцов: Такую победу стоит отпраздновать. Было здорово. Это действительно большой успех, большая радость. Ангелина и ее тренер Сергей Клевченя - молодцы. Они много работали. Мы видели, что в последнее время Голикова уверенно выступала. Сейчас она, на мой взгляд, закономерно пришла к этому "золоту". И время было показано хорошее. Для равнинных катков она пробежала дистанцию очень быстро. С таким временем можно рассчитывать на призовые места и на победы на любых соревнованиях. В том числе на Играх-2022 в Пекине. Вообще выступление команды внушает оптимизм и дарит надежду.

Этот предолимпийский сезон позволяет оценить перспективы?

Алексей Кравцов: К сожалению, из-за пандемии нынешний сезон получился скомканным. Было мало стартов, многие болели, в том числе наш лидер Павел Кулижников.

Поэтому он не смог защитить титулы на своих коронных дистанциях?

Алексей Кравцов: У Павла много побед и на отдельных дистанциях, и в спринтерском многоборье. Думаю, да, это связано с болезнью. Он и ковид перенес, и травма у него была. Плюс сказалось отсутствие соревновательной практики. Тем не менее он продемонстрировал высокий уровень. Павел не просто обладатель титулов. Он еще и рекордсмен мира на 500 и 1000 м. Надеемся, что он восстановится в течение этого года, который остался до Олимпиады. Мы верим в то, что Павел еще покажет себя в Пекине.

Судя по его комментариям, у него настрой аналогичный...

Алексей Кравцов: На прошлые Игры он не был допущен. Но это нервное напряжение снимается. Мы убеждены, что сейчас такой проблемы не будет.

Общая ситуация тем не менее не идеальная. Как вам музыка Чайковского вместо российского гимна?

Алексей Кравцов: В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (КАС) мы выступаем без гимна и без флага. Под какое музыкальное сопровождение будет выступать команда в Пекине, пока не решено. Вопрос находится на согласовании в Международном олимпийском комитете (МОК). На ЧМ, исходя из общего мнения спортсменов и тренеров, предложили фрагмент первого концерта Чайковского. На мой взгляд, музыка уместна для соревнований. И она узнаваема. Все сразу понимают, какую страну представляет чемпион.

Без скелетона в шкафу

Порадовали и российские скелетонисты, которые впервые с 2016 года сумели выиграть две личные медали чемпионата мира, завершившегося в немецком Альтенберге.

Александр Третьяков завоевал "серебро", Елена Никитина - "бронзу". А вместе они стали бронзовыми призерами в командных соревнованиях.

Напомним, что в этом сезоне наши лидеры Никитина и Третьяков уже привозили из Германии "золото" чемпионата Европы, который проходил в Винтерберге, а также побеждали на этапах Кубка мира этого сезона.

Никитина, правда, призналась, что собой недовольна, так как допустила ошибки в заключительных попытках, что лишило возможности побороться за победу. Но все специалисты из сборной России признали выступление команды успешным. С такими результатами можно строить планы на Олимпиаду.