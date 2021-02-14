Курс биткоина превысил 49 тысяч долларов

Курс биткоина обновил очередной рекорд. В ходе торговой сессии он вырос в цене на 2,96% - выше 49 тысяч долларов за единицу. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Максимально его цена поднималась до 49359 долларов 14 февраля в 9:14 МСК, после чего немного снизилась.

Биткоин - децентрализованная цифровая валюта с полностью защищенными и анонимными транзакциями. Его цена резко взлетела вверх 16 декабря 2020 года, превысив исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года. С тех пор курс продолжает расти, увеличившись уже более чем вдвое.