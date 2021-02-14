Лучшими фильмами о любви россияне назвали "Любовь и голуби" и "Титаник"

"Любовь и голуби", "Титаник" и "Красотка" - так выглядит тройка главных фильмов о любви. Опрос об "амурных" кинематографических предпочтениях провел сервис SuperJob, при этом 3 процента из 1600 опрошенных признались, что вообще не смотрят романтические киноленты.

Романтическую комедию "Любовь и голуби" лучшим фильмом о любви считают 13% опрошенных, причем среди поклонников этой картины чуть больше мужчин (14% против 12% среди женщин).

Советской классике немного уступает "Титаник" (10%): его тоже чаще выбирает сильный пол (11% против 9%). На третьем месте среди лучших фильмов о любви оказались "Красотка", "Дневник памяти" и "Три метра над уровнем неба" (по 3%), говорится в исследовании.

Также опрошенные отмечали такие фильмы как "Унесенные ветром", "Москва слезам не верит", "Привидение", "Ромео и Джульетта", "Спеши любить", "Служебный роман", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Девчата" и "Гордость и предубеждение".

Интересно, что с 2011 года (10 лет назад сервис проводил аналогичное исследование) первая тройка практически не изменилась.