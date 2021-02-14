Макрон призвал к совместной работе с РФ и Китаем в борьбе с COVID-19

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что разработанные учеными России и Китая вакцины будут включены в международный механизм борьбы с коронавирусом. Об этом французский президент заявил в ходе совещания по инициативе ACT-A, возглавляемой Всемирной организации здравоохранения, направленной на "координацию глобального, справедливого и единого ответа на COVID-19".

Эмманюэль Макрон заявил, что мир рискует проиграть в борьбе с коронавирусом, если не будут предприняты международные коллективные меры. "Мы должны работать с китайцами и русскими, чтобы вакцины, разработанные их учеными, вписывались в эти огромные многосторонние усилия по борьбе с пандемией - как только они получат необходимые сертификаты ВОЗ", - приводит слова Макрона издание Le Journal du Dimanche.

Президент Франции обратил внимание на возникшие проблемы внутри ЕС вокруг срыва поставок вакцин странам ЕС, а также на очевидную проблему с доступом к вакцинам со стороны развивающихся стран. "Африканские страны справедливо обращаются к нам с просьбой о доступе к вакцинам. Инициатива ACT-A позволит получить более 2 миллиардов доз вакцин по гораздо более выгодной цене, чем если бы каждая страна оговаривала их отдельно. Это само по себе успех. Но мы все равно должны активизировать наши усилия, потому что каждая неделя на счету", - заметил Макрон. Что касается взаимоотношений ЕС и фармацевтических компаний, французский президент призвал к большей прозрачности в вопросах заключения контрактов на поставки вакцин.

Напомним, что Венгрия стала единственной страной Евросоюза, которая не стала дожидаться официального разрешения со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам на использование российской вакцины "Спутник V". Как сообщила на прошлой неделе главный санитарный врач страны Сесилия Мюллер первые 2800 доз "Спутник V" будут даны тем, кто зарегистрировался для вакцинации. Помимо российской вакцины таким же путем Будапешт санкционировал и использование китайской вакцины "Синофарм".

На прошлой неделе в столицу Аргентины Буэнос-Айрес была доставлена очередная партия "Спутника V" объемом 400 тысяч доз. Первая партия была доставлена еще в декабре прошлого года. По последним данным местного министерства здравоохранения, в стране первой дозой "Спутника V" вакцинировано более 330 тысяч человек, а второй - почти 200 тысяч.

Тем временем в эту субботу первая партия из 100 тысяч доз российской вакцины прибыла в Венесуэлу. Как заявила вице-президент этой страны Делси Родригес, встречавшая самолет с вакцинами в аэропорту, эта партия будет направлена на вакцинацию наиболее уязвимых категорий граждан.