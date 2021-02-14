Нет, нет, нет - это никакой не манифест, как нынче принято. Не отповедь и не проповедь, как нынче модно. И не то чтобы исповедь - исповедаться на страницах газеты все-таки странное занятие. Но это и о себе, конечно. Разумеется. Никого не обвиняю. Думаю.

Мы - я - в последнее время ужасно полюбили разговаривать. И не так, чтобы с какой-то целью или там со смыслом каким, или чтобы в споре родилась истина. И даже не для того, чтобы высказаться - высказать себя то есть. Нет. Просто сказать. Бросить какое-нибудь слово.

Социальные сети воспитывали нас, воспитывали и довоспитывались: нам стало всерьез казаться, что слово и есть дело.

Слово - это, конечно, важно. В отличие от пули, которая может ранить, слово может только убить. Но словом можно объяснить человеку его жизнь. Словом можно построить и сломать. Создать великую книгу, которая повлияет на жизнь множества людей, и описать открытие.

Да ладно! Не надо тратить много слов, чтобы сказать о том, каким великим может быть Слово. Я не о том. Я о пустословии. О слове, в котором - пустота.

Когда мы были молодые и чушь, конечно, несли не только прекрасную, мы читали огромное количество пустых слов в газетах - тех самых советских, которые классик рекомендовал до обеда не читать. Но это были чужие слова, как и те, что произносились на партийных съездах и конференциях.

Слово заменило дело. Самый простой способ сделать так, чтобы о тебе узнала страна, - написать что-нибудь эдакое

Сегодня этот пустоцвет выдают все - и я тоже - от своего имени в соцсетях. Соцсети - это такой всемирный забор, на котором каждый может нацарапать что угодно. Ну, и царапают.

Слово заменило дело. Самый простой способ сделать так, чтобы о тебе узнала страна, - написать что-нибудь эдакое или напечатать эдакую фотографию.

Мы живем во времена, когда конкретные люди совершают конкретный подвиг. Это врачи. Они спасали людей, многие погибали при этом. Пандемия - говорю о Москве - прошла относительно спокойно. Дальше наши люди изобрели вакцину, и сегодня уже очевидно - бью три раза по дереву - что она останавливает пандемию. Вакцину изобретает не институт, а люди. У них есть имена, фамилии, биографии, мысли, суждения.

Но ни врачи, ни ученые не становятся героями дня. Интерес не в деле - в трепе.

Стоит умереть какому-нибудь красивому актеру, и тут же в телевизор сбегаются некие люди и начинают утверждать, что они - его незаконные дети. Доказательств не предъявляют: произносят слова. Где они были, покуда артист был жив, не объясняют. Они говорят, вокруг тоже кто-то что-то говорит, страна слушает... Либо сочувствует, либо возмущается.

Или вдруг режиссер сочинил манифест, в котором написал много слов... Честно говоря, не очень понял о чем, но о чем-то значительном и судьбоносном, о другом нынче интеллигенция не рассуждает. Слова умные и с претензией на некие открытия.

Подобные манифесты пишутся с одной целью: чтобы их обсуждали. Ну, и автора, конечно, тоже. Режиссер известный, но в последнее время как-то больше обсуждают его как артиста, нежели его спектакли. (При этом, замечу, спектакли могут быть и замечательные. Почему у нас о некоторых театральных постановках говорят, а о некоторых нет - для меня загадка. Но это другая проблема.) Как напомнить о себе? Манифестом!

И вот российский режиссер рассуждает о том, как плохо, с его точки зрения, и не туда развивается западный мир. Написано складно и ровно в той степени тяжеловесности, чтобы, с одной стороны, выглядело умно и философски, а с другой - чтобы читатель мог осилить текст. Читатель осилил. И началась, естественно, дискуссия: с ерничеством, изобличениями, обвинениями в корысти и проч.

Недавно я брал интервью у одного из крупнейших у нас в стране специалистов по мозгу, и он сообщил мне, что, несмотря на все катаклизмы, революции и проч. и проч., мозг человека не меняется. А откуда в мире взяться новизне, если не меняется мозг? Все рассуждения о том, что цивилизация идет не туда и необходимо ее спасать, начались, думаю, еще в Древней Греции. "Нет ничего нового под Солнцем", - сказал Екклесиаст не сегодня и не вчера. Но на века.

Хочется человеку напомнить о себе манифестом - ради Бога. Удивляет, что эти, с моей точки зрения, довольно наивные и неточные размышления становятся центром общественного интереса.

Слово нужно еще и для того, чтобы эхом отражаться от одних мыслей к другим. Это ведь немало, правда?

Удивительное дело! Мы с восторгом треплемся о том, на что повлиять не можем. И совершенно разучились говорить о том, что нас непосредственно касается и на что мы влиять способны. Я давно не слышал умного и интересного разговора, например, о любви. Не о том, кто с кем, когда и зачем - а вот именно о любви, о ее законах или об отсутствии таковых. Или - честный разговор о воспитании, о том, что значит видеть в ребенке человека и как этого достичь.

О мировых проблемах, о влиянии Запада на нас и нас - на Запад - это сколько хотите. Еще очень любимая тема: пути развития России - по ней только ленивый не оттягивался, хотя Россия, как известно, развивается так и туда, как и куда никто никогда предсказать не может.

А вот про близкое поговорить, про то, что каждый может изменить, - это нет. Трудно потому что.

"... А зачем вы написали все это? - возможно, спросит меня кто-то из читателей "Российской газеты". - Чтобы что?" Отвечу. Чтобы люди, которые думают также, понимали, что они не одиноки. Что кто-то размышляет так же, как они. Что их мысли печатают в газете.

Слово нужно еще и для того, чтобы эхом отражаться от одних мыслей к другим. Это ведь немало, правда?