Михаил Мишустин поручил готовить предложения по зарплатам бюджетников

Министерство труда и социальной защиты и Министерство финансов до 20 апреля должны внести в правительство предложения о повышении оплаты труда отдельных категорий бюджетников для неукоснительного соблюдения указов президента. Поручение им дано по итогам заседания кабмина.

До 1 апреля Минздрав, Минобрнауки, Минпросвещения и Минкультуры представят в Минтруд для обобщения детальную информацию об уровне заработных плат работников бюджетной сферы. Особое внимание они должны обратить на реальный уровень зарплаты каждого работника, разницу внутри одного учреждения и для одинаковых должностей в различных учреждениях конкретного региона. "Вопрос чувствительный для наших граждан, прошу отнестись к этому с полной ответственностью", - указал подчиненным премьер-министр Михаил Мишустин.

Председатель правительства заявил, что система оплаты труда должна быть максимально прозрачной. "Есть конкретный майский указ главы государства 2012 года, и это один из базовых ориентиров в работе правительства и регионов. Срока давности у него нет", - напомнил он. "Недопустимо подходить к исполнению майского указа президента формально, - заявил Мишустин, обращаясь к руководителям министерств, ведомств и губернаторам. - Важно видеть за этими цифрами людей".

Такого же пристального внимания премьер требует к состоянию отечественного здравоохранения. Масштабная модернизация первичного звена началась в этом году. "В ближайшие пять лет на нее будет направлено не менее 500 миллиардов рублей. На текущий год предусмотрено 90 миллиардов рублей", - напомнил Мишустин. Регионы смогут использовать средства на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию поликлиник и районных больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, а также для закупок медицинского оборудования, транспорта для доставки пациентов и выезда врачей на вызовы. Особенно это актуально для сельской местности и небольших населенных пунктов, где медицина менее доступна, чем в крупных городах, заметил премьер.

В субъектах Федерации с особо непростой ситуацией в этой сфере все планы практически полностью профинансирует федеральный бюджет, сообщил глава кабмина. Максимальный размер софинансирования - 99 процентов - предусмотрен для 26 регионов. В их число вошли Адыгея, Алтай, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Северная Осетия, Хакасия, Чувашия, Брянская, Орловская, Пензенская и Псковская области, а также другие регионы. "Наша главная цель - сделать доступной качественную медицинскую помощь по всей стране, - заявил Михаил Мишустин. - Это важная задача, от решения которой зависит здоровье людей".

Система оплаты труда должна быть максимально прозрачной

Многие месяцы отечественное здравоохранение работает под предельными нагрузками из-за пандемии коронавируса. Кабмин направит более 49 миллиардов рублей на специальные социальные выплаты медработникам, помогающим пациентам с коронавирусной инфекцией. "Это средства на первый квартал текущего года", - уточнил премьер.

Высокой остается нагрузка на больницы и поликлиники, их расходы выросли, заметил Мишустин. "Выделим регионам более 25 миллиардов рублей на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, для того чтобы они могли своевременно и в полном объеме оказывать помощь по системе обязательного медицинского страхования", - сообщил он.

Решено добавить средств в госпрограмму комплексного развития сельских территорий. На реализацию прописанных там задач в 2021 году заложено около 16,5 миллиарда рублей, а заявки от субъектов Федерации на финансирование новых проектов продолжают поступать. "С учетом запросов регионов правительство дополнительно направит еще более 3,5 миллиарда рублей, - рассказал глава правительства. - Рассчитываем, что это решение позволит почти 12 тысячам семей улучшить свои жилищные условия. Кроме того, в 22 регионах будет завершено более 30 проектов по повышению качества жизни на селе". Поскольку на местах очень ждут этих средств, премьер попросил оперативно довести их до субъектов Федерации.

Между тем

Михаил Мишустин постановил обеспечить льготными авиабилетами детей-инвалидов из Дальневосточного федерального округа для проезда до места лечения. Норма также распространяется на сопровождающее лицо. Ранее льгота действовала, если до места лечения, в том числе санаторно-курортного, нельзя добраться на поезде. Теперь Фонд социального страхования должен обеспечить перелет в оба направления независимо от наличия железнодорожного сообщения.

Кстати

Четыре крупных российских вуза будут работать над финансовыми знаниями граждан.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень площадок для создания центров повышения финансовой грамотности населения. В него включены Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), МГУ, Высшая школа экономики, Финансовый университет при правительстве.

Организованные в них методические центры разработают материалы по финансовой грамотности и займутся повышением квалификации работающих в школах, колледжах и вузах педагогов, которые затем будут передавать знания учащимся.