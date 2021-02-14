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14.02.2021 17:46
Рубрика: Общество

Митрополит Иларион заявил о "наивысшем доверии" общества к РПЦ

Текст: Елена Яковлева

Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает, что заявления об утрате РПЦ морального авторитета поверхностны и церковь по-прежнему "пользуется наивысшим доверием" в обществе.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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Его слова являются реакцией на заявление главы ВЦИОМ Валерия Федорова о том, что данные опросов показывают, что церковь утратила свой моральный авторитет и стала одной из сторон конфликта в "схватке" между верующими и невоцерковленными людьми.

- Я думаю, что это достаточно поверхностное заключение, потому что, во-первых, я не вижу, чтобы в нашем обществе происходила какая-то "схватка", - сказал митрополит Иларион, выступая на телеканале "Россия 24" в эфире программы "Церковь мир". - Наше общество в целом живет спокойно. Конечно, есть люди, которые хотят расколоть общество, раскачать нашу общую лодку. И они используют в том числе церковную тематику. Если говорить о влиянии церкви, то она по-прежнему остается одним из трех самых влиятельных институтов, которые пользуются наивысшим доверием у нашего общества, - это президент, армия и церковь".

Общество Религия

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