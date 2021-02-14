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Невиданный снегопад в России. Флешмоб "РГ" - публикуйте фото и видео с тегом #снегфлешмобрг

Текст:   Антон Благовещенский
14.02.2021,  
10:50

На города России обрушился невиданный снегопад. Многие жители нашей страны, уже привыкшие к теплым дождливым зимам, вспомнили, какой должна быть "настоящая русская зима", а Instagram заполонили фотографии заснеженных улиц и занесенных снегом машин.

Каждую минуту россияне выкладывают новые фото, показывая, как они борятся со стихией, радуются ей и получают удовольствие, видят красоту.

"РГ" объявляет флешмоб, в котором могут принять участие все, кто влюблен в русскую зиму. Для участия понадобятся выпавший снег, лопата и смартфон. Фото и видео подвигов выкладывайте в Instagram с тегом #снегфлешмобрг. А мы добавим их в наш материал.





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