Невиданный снегопад в России. Флешмоб "РГ" - публикуйте фото и видео с тегом #снегфлешмобрг

На города России обрушился невиданный снегопад. Многие жители нашей страны, уже привыкшие к теплым дождливым зимам, вспомнили, какой должна быть "настоящая русская зима", а Instagram заполонили фотографии заснеженных улиц и занесенных снегом машин.

Каждую минуту россияне выкладывают новые фото, показывая, как они борятся со стихией, радуются ей и получают удовольствие, видят красоту.

"РГ" объявляет флешмоб, в котором могут принять участие все, кто влюблен в русскую зиму. Для участия понадобятся выпавший снег, лопата и смартфон. Фото и видео подвигов выкладывайте в Instagram с тегом #снегфлешмобрг . А мы добавим их в наш материал.



















