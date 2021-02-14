Невролог объяснила, когда при головной боли нужно вызывать скорую

Кровоизлияние в мозг или геморрагический инсульт - это опасное заболевание, которое возникает в любом возрасте. Однако чаще болезни страдают люди зрелого и пожилого возраста - примерно 15 - 20 процентов всех серьезных нарушений мозгового кровообращения составляет именно кровоизлияние в мозг.

Врач может заподозрить кровоизлияние в мозг ряду симптомов, но золотой стандарт диагностики - томограмма мозга. Специалист может определить их точную локализацию, размеры и форму, а также оценивает, насколько пострадали структуры мозга, оболочки и система циркуляции ликвора.

Впрочем, определить, когда пострадавшему нужна квалифицированная медицинская помощь можно и самостоятельно. Врач-невролог Полина Петросян сообщила KP.RU что вызов бригады скорой медицинской помощи необходим при остро возникшей нестерпимой головной боли; слабости в конечностях, нарушении речи и движении глаз; если родственниками замечена разница в размерах зрачков; при повышенной возбудимости после приступа головной боли; при развитии судорог и на форе внезапной потери сознания.

- Лечение внутримозгового кровоизлияния проводится только в условиях стационара, - подчеркнула врач-невролог Полина Петросян. - В зависимости от причины, локализации и симптоматики лечение может быть, как медикаментозным, так и хирургическим. Тактику лечения возможно определить исключительно в условиях стационара после осмотра необходимыми специалистами - неврологом и нейрохирургом.