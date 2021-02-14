Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла пасьют на чемпионате мира

Норвежка Тириль Экхофф победила в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

Стартовавшая первой после победы в спринте Экхофф преодолела 10-километровую дистанцию с двумя промахами на четырех огневых рубежах за 30 минут 38,1 секунды.

Серебро досталось австрийке Лизе Хаузер (один промах; оставание - 17,3 секунды). Бронза у француженки Анаис Шевалье-Буше (два промаха; +33 секунды).

Результаты россиянок: 23. Ирина Казакевич (три промаха; +2.45,7), 29. Ульяна Кайшева (три промаха; +3.08,0), 40. Евгения Павлова (три промаха; +3.40,6).