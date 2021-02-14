Новак: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на позицию США

"Мы не сомневаемся, что "Северный поток-2" будет реализован, он уже закончен более чем на 95%", - сказал вице-премьер.

По его словам, законность строительства газопровода и интересы европейских партнеров "Газпрома" исключают возможность рисков заморозки проекта или неиспользования газопровода в дальнейшем.

"Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. Осталось проложить чуть более 150 км двух ниток газопровода. В исключительной экономической зоне Дании - 70 и 50 км, а также 16,5 и 13,9 км - в зоне Германии. "Газпром" реализует проект совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух линий газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год.