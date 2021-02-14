Новак спрогнозировал цены на нефть в 2021 году

Цена нефти в 2021 году будет колебаться в диапазоне 45-60 долларов за баррель. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

"Сейчас рынок нефти уже сбалансирован, текущая цена нефти отвечает ситуации, сложившейся на нем", - сказал вице-премьер.

По его словам, рынок нефти восстановился после коронакризиса пока только частично. К концу 2020 года падение спроса по сравнению с 2019 годом составило 8-9%. Но на пике, в апреле и мае, оно было 20-25%. Восстановлению способствовали ограничительные меры, которые принимались правительствами многих стран по нераспространению COVID-19, сказал Новак.