Опубликовано фото кратера, подтверждающего существование воды на Марсе

Опубликована цветная фотография марсианского кратера, расположенного в нескольких сотнях километров к северу от гигантской равнины Эллада. На юго-восточной стене кратера аппаратурой космического аппарата Trace Gas Orbiter обнаружены следы породы, подтверждающей гипотезу о существовании на Марсе воды.

"Светлые залежи указывают на выход коренных пород, которые могут содержать в себе древние глинистые минералы, сформировавшиеся в присутствии воды" - говорится в сообщении ГК "Роскосмос".

Снимок был сделан 19 октября 2020 года в ходе российско-европейской миссии ExoMars-2016.

Благодаря светофильтрам в кратере, достигающем около 12 километров в диаметре, также хорошо видны нанесенные ветром песчаные отложения. Они создают "рябь" на дне кратера. Их характерный рыжевато-коричневый оттенок указывает на наличие оксидов железа.