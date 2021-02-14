Перенесшие COVID-19 бессимптомно могут повторно заболеть через полгода

Люди, переболевшие ковидом в бессимптомной форме, могут через полгода снова заболеть. Виной всему - недостаточно устойчивый иммунитет, считает главный врач медицинского центра Евгений Тимаков.

По его мнению, если человек переболел вирусом не в бессимптомной форме, то через 8 месяцев после болезни у большинства еще сохраняется тот или иной иммунитет к коронавирусу. "Если же человек болел бессимптомно, то через полгода он, к сожалению, может повторно заболеть коронавирусом при определенной вирусной нагрузке", - пояснил врач в интервью радиостанции "Вести FM" (цитата по ТАСС).

В то же время повторное заражение протекает в более легкой форме, чем первичное. Однако переболевшие коронавирусом в легкой форме имеют больше шансов подхватить новый британский штамм. Новый штамм коронавируса более контагиозен, поэтому он будет заражать больше людей, в том числе и детей. Последующие его мутации будут еще проще передаваться, но при этом легче переноситься, добавляет доктор. И рекомендует тем, кто перенес коронавирус бессимптомно, через полгода вакцинироваться. А тем, кто перенес болезнь в средней или тяжелой форме, можно сделать прививку через год.

Также доктор напоминает, что новая коронавирусная инфекция влияет на биохимические процессы в организме. Например, у переболевших ковидом в течение нескольких месяцев может наблюдаться депрессивное состояние и психозы, отмечает Тимаков.