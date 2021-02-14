Предлагается ускорить доставку в тюрьмы из суда решений об освобождении

Новый законопроект предлагает ускорить процесс освобождения из казенных домов граждан, которых суд распорядился выпустить. Госдума уже начала сбор отзывов на инициативу. В УПК предлагается прописать норму: если решение об освобождении принято в режиме видео-конференц-связи, документы должны поступить в казенный дом в течение часа после окончания заседания.

Естественно, передаваться приговор в таком случае будет по электронным каналам. Инициативу внес в Госдуму один из депутатов.

Как пояснил разработчик проекта, сегодня в уголовном судопроизводстве широко используется видео-конференц-связь. Заключенный находится в СИЗО или колонии и участвует в процессе.

"Особенно часто это происходит в судах апелляционной и кассационной инстанций. Использование систем видео-конференц-связи позволяет существенно экономить ресурсы и средства, затрачиваемые на конвоирование, - говорится в пояснительной записке. - Однако правоприменительная практика складывается таким образом, что в случае вынесения решения об освобождении из-под стражи, освобождения от отбывания наказания лица, участвующего в заседании посредством видео-конференц-связи, фактическое освобождение происходит спустя длительное время: от суток до нескольких месяцев".

Задержка вызвана тем, что администрация казенного дома должна получить документы из суда. Причем решение должен привезти фельдъегерь. А если казенный дом находится в тысячах километрах от суда, а такое нередко бывает, то надо ждать, пока приедет нарочный, скажем, из Москвы.

Между тем в прошлом году, по данным Верховного суда России, более 400 тысяч судебных заседаний было проведено с использованием видео-конференц-связи. Конечно, здесь речь идет не только об уголовных делах. Но на практике действительно бывают ситуации, когда заключенный, находясь СИЗО или колонии, подключается к процессу по видеосвязи.

Если решение об освобождении принято по видео, надо ждать, пока бумаги доедут до колонии

Аналогичная инициатива уже вносилась в Госдуму, но ее возвратили разработчику: были технические претензии. Инициатор исправил недочеты и вновь внес проект на рассмотрение в Госдуму.