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14.02.2021 17:37
Рубрика: В мире

Президент США призвал ужесточить закон о ношении оружия

Текст: Константин Волков
Президент США Джозеф Байден направил 14 февраля в Конгресс призыв ужесточить закон о продаже и ношении оружия. Это было сделано в третью годовщину стрельбы в городе Паркленд, штат Флорида, где были убиты 17 человек.
Фото: REUTERS/Mike Segar Фото: REUTERS/Mike Segar
Фото: REUTERS/Mike Segar

"Призываю Конгресс реализовать основанные на здравом смысле реформы законов о ношении оружия, в том числе потребовать проверки прошлого покупателя при всех продажах оружия, запретить штурмовое оружие и магазины большой вместимости, а также убрать иммунитет для производителей, которые сознательно распространяют на наших улицах военное оружие", говорится в послании президента.

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Право на ношение оружие в США гарантирует вторая поправка к конституции, при этом конкретные условия продажи и ношения оружия различаются в зависимости от штата.

Как показывает опыт, любая инициатива властей, направленная на ограничение ношения оружия, негативно воспринимается значительной частью американского общества. Во время президентства Барака Обамы, например, тоже были попытки ужесточить законодательство в этой сфере, но они не прошли через Конгресс.

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