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Рубрика: Власть

Вышли невиновными

Присяжные стали чаще оправдывать подсудимых
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8382)
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев сообщил на Всероссийском совещании судей, что в течение года перед судом присяжных предстали 938 человек. Более четверти их них были оправданы, причем сам процент оправдательных приговоров вырос.

"В этой процедуре реализуется конституционное право граждан на участие в правосудии, обеспечиваются высокие стандарты состязательности судебного разбирательства, поэтому представляется возможным расширить компетенцию суда с участием присяжных заседателей", - заявил Вячеслав Лебедев.

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Правда, в прошлом году немного снизилось количество дел, рассмотренных судами присяжных, и многие эксперты обратили внимание на этот статистический факт. В 2019 году присяжные решили судьбу 1031 человека. Значит ли это, что подсудимые реже стали запрашивать судей из народа? Или кто-то начал вставлять палки в колеса суду присяжных? Юристы, опрошенные "РГ", просят не спешить с негативными выводами. Наоборот, по мнению председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, статистику можно воспринимать как оптимистичную.

"Нельзя забывать, что в прошлом году несколько месяцев в судах действовали серьезные ограничения", - сказал он.

Некоторое время рассматривались только неотложные дела, продолжает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Кроме того, процедура отбора присяжных требует личной явки, что в условиях строгих мер было невозможно. Но даже с учетом всех этих обстоятельств не произошло серьезного снижения дел, рассматриваемых судом присяжных. "Все это говорит о востребованности процедуры и высоком доверии к ней", - говорит он.

За прошлый год суды присяжных оправдали 252 человека, то есть более четверти подсудимых

Владимир Груздев напомнил, что два с половиной года назад прошла реформа института судов присяжных. "Коллегии судов присяжных из шести человек были введены в районных судах. До этого процедура действовала только в судах регионального уровня. В ходе реформы была расширена и юрисдикция судов присяжных", - рассказывает председатель правления Ассоциации юристов России.

С 1 июня 2018 года коллегии из шести присяжных заседателей в судах районного уровня вправе рассматривать уголовные дела об убийстве без квалифицирующих признаков и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Иными словами, если человек убил человека, допустим, в драке, дело могут рассмотреть присяжные. Если же есть дополнительные обстоятельства, усиливающие вину (допустим, убиты несколько человек или убийство совершено с особой жестокостью и т.п.), то обвиняемому придется предстать перед обычным судом.

Традиционно в судах присяжных высок процент оправдательных приговоров. В 2019 году присяжные оправдали 24% подсудимых, в 2020 году - 27%.

"Несмотря на сокращение количества рассмотренных дел, число оправданных в абсолютных цифрах увеличилось. В 2019 году присяжными были оправданы 242 человека, в 2020 году - 252 человека", - подчеркнул председатель правления АЮР.

Всего после проведенной реформы количество дел, рассматриваемых судами присяжных, выросло в два раза. Однако потенциал судов присяжных далеко не исчерпан, уверены эксперты.

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В свою очередь советник Федеральной палаты адвокатов РФ Сергей Насонов согласен с тем, что сокращение числа дел, рассмотренных судом с участием присяжных заседателей в прошлом году, обусловлено исключительно пандемической ситуацией.

"Следует подчеркнуть, что негативное влияние пандемии на количество дел, рассмотренных судом присяжных, - общемировое явление, - говорит он. - Например, в Канаде рассмотрение дел с участием присяжных было приостановлено на несколько месяцев с марта 2020 г. Аналогичная картина и в Великобритании, где рассмотрение дел с участием присяжных было приостановлено более чем на три месяца". По его мнению, как только пандемия прекратится, число процессов с участием присяжных начнет расти.

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