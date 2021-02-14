Путин: Донбасс мы не бросим

"У меня перед глазами некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети на Донбассе", - сказал Владимир Путин.

"Но на наших с вами - я говорю на наших с вами, потому что вы - четвертая власть - на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом", - сказал президент главным редакторам СМИ. "И прежде чем принять какое-то решение, нужно подумать о последствиях любого нашего шага", - подчеркнул он.

"Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что", - заключил Путин.