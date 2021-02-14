Путин наградил руководство Центра РГО в Сербии

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина "За большой вклад в изучение и сохранение российского культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур народов России и Сербии" Медалью Пушкина награждены председатель Попечительского совета Центра Русского географического общества (РГО) в Белграде Душан Баятович и директор этой организации Миролюб Милинчич. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации главы российского государства.

В беседе с корреспондентом "РГ" Миролюб Милинчич рассказал, что "работа Центра представляет только один малый сегмент многовековых и совместных усилий наших народов и двух государств в целях сохранения и развития двусторонних отношений, чтобы этот мир сделать лучше для всех нас". "17 октября 2016 года состоялось официальное открытие Центра со стороны президента Сербии Томислава Николича, а 17 февраля 2017 года сформирован Попечительский совет Центра во главе с Душаном Баятовичем, - напомнил ученый. - За это время мы реализовали многочисленные программы. Особую ценность, на мой взгляд, продемонстрировали познавательные экспедиции и летние школы, организованные для студентов из Сербии в России, в том числе и в Крыму".

Миролюб Милинчич выразил уверенность, что "это только начало нашего пути, который будет длительным и посвящен сближению молодежи, академического сообщества, предпринимателей и других людей, выступающих за развитие дружеских связей между Сербией и Россией". "Мы намерены расширять свою деятельность в Сербии и окружающих ее странах, планируя стать региональным центром, значимым на Балканах и в Европе", - резюмировал профессор.

Между тем

Символично, что сербы награждены именно Медалью Пушкина. Что связывает великого русского поэта с сербами? На этот вопрос корреспонденту "Российской газеты" ответил декан философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессор Драга Мастилович, напомнив, что серб, уроженец Герцеговины, граф Савва Лукич Рагузинский-Владиславич привез в подарок Петру Великому прадеда великого поэта Александра Пушкина.

"Многие сербы оставили значительный след в российской истории. Прежде всего, я бы вспомнил графа Савву Лукича Рагузинского-Владиславича (16 января 1669 - 17 июня 1738 года), происхождением из села Ясеник около города Гацко, дипломата, ближайшего сподвижника Петра Великого и Екатерины I, человека, поспособствовавшего превращению России в одну из ведущих держав мира. Серб много сделал для развития экономики России, организации специального образования молодого дворянства, строительства морского флота, - отметил декан. - Он внес вклад в укрепление торговых и дипломатических связей России с Европой, в налаживание отношений со славянскими народами Балкан. В 1725 году граф был назначен полномочным послом в Китае для урегулирования торговых и пограничных отношений, в чем немало преуспел, а заключенные им соглашения актуальны и сейчас".

Профессор сделал акцент на том, что именно посол Рагузинский привез в Москву молодого эфиопа Ибрагима Ганнибала, приобретенного им на невольничьем рынке в Стамбуле. Этот африканец затем был подарен Петру I, ставшему крестным отцом иноземца, который проявил отличные способности и дослужился до поста главного военного инженера русской армии, а в 1759 году получил звание генерал-аншефа. Речь идет о прадеде Александра Пушкина. Великий поэт посвятил ему неоконченный роман "Арап Петра Великого". "Таким образом, резюмируя, можно сказать, что серб Савва Владиславич своими действиями внес неоценимый вклад в развитие культуры и искусства России, так как без него не появился бы в России тот самый Пушкин - основоположник современного русского языка", - констатировал он.