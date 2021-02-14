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14.02.2021 01:07
Рубрика: Власть

Путин назвал причину протестных акций

Текст: Кира Латухина
Несанкционированные акции были вызваны тем, что у людей накопилось раздражение из-за ухудшения качества жизни в связи с пандемией, и этим воспользовались их организаторы. Причем такое недовольство накопилось у людей во всем мире, и там тоже используют это. Об этом заявил президент на встрече с главными редакторами российских СМИ, которая состоялась в середине недели. Кадры показал сегодня телеканал "Россия-24".
Фото: Константин Завражин / РГ
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"Теперь по поводу того, что люди выходили на протесты, в том числе и не из-за этого фигуранта, - сказал, отвечая на вопросы, Владимир Путин. - Да, наверное, вы правы, так и есть". Но ведь и "фигуранта" этого тоже используют именно сейчас, когда во всех странах, в том числе и в России, у людей возникает усталость, накопленное раздражение, недовольство, в том числе и уровнем своих доходов, продолжил он.

"Что ни говори: пандемия, не пандемия, вот хуже стали жить... Кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уж ничего не поделаешь... И, конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в самих Штатах всякие противоборствующие силы. И у нас этим тоже пытаются воспользоваться, и воспользовались... На это и расчет", - пояснил президент.

"Сначала был расчет на то, что мы совсем не сможем ничего сделать с этим коронавирусом..​​​. Исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак, и мы ничего не сможем сделать. Но мы смогли. И лучше, чем другие страны", - оценил Путин.

"Но, тем не менее, раздражение накапливается, проблем много, денег не хватает​​​... Поэтому понять можно людей", - сказал президент, добавив, что власть должна набраться терпения, работать ритмично, не заливать деньгами проблемы, а работать на регулярной основе - "не спорадически, а исходя из здравого смысла и экономической целесообразности". И постепенно все так и делается.

Люди оценивают свою жизнь не по тому, что было вчера или 10 лет назад, а по тому, что хочется, чтобы было завтра, считает президент. Власть должна понимать это и ускорять темпы развития - что и будет делаться в рамках нацпроектов, заключил он.

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