Путин назвал причину протестных акций

"Теперь по поводу того, что люди выходили на протесты, в том числе и не из-за этого фигуранта, - сказал, отвечая на вопросы, Владимир Путин. - Да, наверное, вы правы, так и есть". Но ведь и "фигуранта" этого тоже используют именно сейчас, когда во всех странах, в том числе и в России, у людей возникает усталость, накопленное раздражение, недовольство, в том числе и уровнем своих доходов, продолжил он.

"Что ни говори: пандемия, не пандемия, вот хуже стали жить... Кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уж ничего не поделаешь... И, конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в самих Штатах всякие противоборствующие силы. И у нас этим тоже пытаются воспользоваться, и воспользовались... На это и расчет", - пояснил президент.

"Сначала был расчет на то, что мы совсем не сможем ничего сделать с этим коронавирусом..​​​. Исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак, и мы ничего не сможем сделать. Но мы смогли. И лучше, чем другие страны", - оценил Путин.

"Но, тем не менее, раздражение накапливается, проблем много, денег не хватает​​​... Поэтому понять можно людей", - сказал президент, добавив, что власть должна набраться терпения, работать ритмично, не заливать деньгами проблемы, а работать на регулярной основе - "не спорадически, а исходя из здравого смысла и экономической целесообразности". И постепенно все так и делается.

Люди оценивают свою жизнь не по тому, что было вчера или 10 лет назад, а по тому, что хочется, чтобы было завтра, считает президент. Власть должна понимать это и ускорять темпы развития - что и будет делаться в рамках нацпроектов, заключил он.