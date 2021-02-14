Путин назвал условие ограничения зарубежных интернет-гигантов

Новости

Более 90 человек эвакуированы из обрушившейся шахты в Кузбассе 01:55
Трамп объявил о намерении представить свою концепцию будущего США 01:39
Регулярные рейсы запустили из Санкт-Петербурга в Минск 00:01
Вице-президент Венесуэлы поблагодарила РФ за "Спутник V" 13.02.2021
Названы улицы в Москве, где перекроют движение транспорта для вывоза снега 13.02.2021
Власти Москвы планируют очистить город от снега за пять дней 13.02.2021
Задержан хакер, торговавший персональными данными россиян 13.02.2021
В Домодедово создали оперативный штаб из-за задержек рейсов 13.02.2021
В Венесуэлу прибыла первая партия вакцины "Спутник V" 13.02.2021
На МКАД установят точки питания для водителей 13.02.2021
Лавров приветствовал настрой администрации США по защите климата 13.02.2021
Умер актер из сериала "След" Олег Валкман 13.02.2021
США проведут крупные военные учения на Балканах 13.02.2021
Специалисты уточнили информацию о силе землетрясения в Японии 13.02.2021
Силы самообороны Японии направлены на ликвидацию последствий землетрясения 13.02.2021
В аэропортах Москвы задержано более 130 рейсов 13.02.2021
Twitter разблокировал аккаунт российской делегации в Вене 13.02.2021
Российская команда выиграла первую гонку Азиатской серии Ле-Ман 13.02.2021
Стало известно о первых пострадавших при землетрясении в Японии 13.02.2021
Марш антифашистов блокировал центр столицы Болгарии 13.02.2021
Экхофф выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону 13.02.2021
В Новой Москве обрушилась крыша ангара: один человек погиб 13.02.2021
Премьер Японии срочно вернулся на рабочее место из-за землетрясения 13.02.2021
Двух детей, которых мать раздела на морозе, перевели из реанимации 13.02.2021
Обнаруженный у норок в Польше штамм коронавируса может передаваться людям 13.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Видео: Школьники с помощью дронов выстроили в небе надпись #Защитим ветеранов
Видео: Школьники с помощью дронов выстроили в небе надпись #Защитим ветеранов
14.02.2021 01:17
Рубрика: Власть

Путин назвал условие ограничения зарубежных интернет-гигантов

Текст: Кира Латухина
Россия не будет сворачивать работу зарубежных интернет-сервисов - если их действия не будут враждебными, это по отношению к нашей стране недопустимо. Так заявил президент на встрече с главными редакторами российских СМИ в середине недели. Кадры были показаны сегодня телеканалом "Россия-24".

"Мы не будем ничего сворачивать до тех пор, пока у нас не будет своего. И сворачивать-то, когда у нас будет свое, если что-то и будем, то только исходя из конкретных ситуаций", - заверил Владимир Путин. И когда станет понятно, что есть альтернатива, и нет монопольного положения на этом рынке, то и вести они себя будут по-другому, убежден он.

Фото: Константин Завражин / РГ
Путин отметил недовольство оппонентов России ее достижениями

"У меня, например, нет желания там что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы", - подчеркнул Путин.

Президент напомнил об успехах "Яндекса" и "Сбербанка", сославшись на слова Германа Грефа о том, что в "облачной деятельности" его банк уже даже обгоняет конкурентов. "Поэтому у нас есть хорошие перспективы. Мы будем этим заниматься", - подчеркнул он.

"Мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям просто искусственно, потому что они нам не нравятся или чего-то там плохое про какое-то начальство написали - нет, конечно, но на какие-то неприкрытые атаки, конечно, не сможем не реагировать", - заявил Путин. "Надеюсь, что и они это будут понимать по мере того как будут утрачивать монополию на рынке", - добавил он.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Внешняя политика Президент

Главное сегодня

Путин: Донбасс мы не бросим
Более 90 человек эвакуированы из обрушившейся шахты в Кузбассе
В Японии счет пострадавших при землетрясении идет на десятки
Путин назвал условие ограничения зарубежных интернет-гигантов
Twitter разблокировал аккаунт российской делегации в Вене
Конституционный суд защитил право инвалидов жить вместе с родителями
Как по новому закону будут удалять мат из соцсетей