Путин назвал условие ограничения зарубежных интернет-гигантов

"Мы не будем ничего сворачивать до тех пор, пока у нас не будет своего. И сворачивать-то, когда у нас будет свое, если что-то и будем, то только исходя из конкретных ситуаций", - заверил Владимир Путин. И когда станет понятно, что есть альтернатива, и нет монопольного положения на этом рынке, то и вести они себя будут по-другому, убежден он.

"У меня, например, нет желания там что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы", - подчеркнул Путин.

Президент напомнил об успехах "Яндекса" и "Сбербанка", сославшись на слова Германа Грефа о том, что в "облачной деятельности" его банк уже даже обгоняет конкурентов. "Поэтому у нас есть хорошие перспективы. Мы будем этим заниматься", - подчеркнул он.

"Мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям просто искусственно, потому что они нам не нравятся или чего-то там плохое про какое-то начальство написали - нет, конечно, но на какие-то неприкрытые атаки, конечно, не сможем не реагировать", - заявил Путин. "Надеюсь, что и они это будут понимать по мере того как будут утрачивать монополию на рынке", - добавил он.