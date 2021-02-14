Путин пообщается с Дегтяревым и лидерами фракций

На следующей неделе президент проведет встречу с врио главы Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Также в планах - традиционная беседа с лидерами парламентских партий. О графике Владимира Путина сообщил телеканал "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал подготовку встречи, но не называл дату. "Очевидно, что идет год парламентских выборов... все фракции готовятся к этим выборам. Кроме того, это просто регулярное общение", - сообщил он, отвечая на вопросы журналистов.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов говорил, что встреча пройдет 17 февраля​​​.