Путин сделал важные заявления на встрече с руководителями СМИ. Главное

Россия не бросит Донбасс

"На наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, нужно подумать о последствиях любого нашего шага", - заявил Путин. "Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что", - заверил он.

Россия становится сильнее, и тем сильнее ее пытаются сдерживать

"Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать - все, тогда началась сразу политика сдерживания", - сказал президент. "И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания", - подчеркнул он.

Для сдерживания России используют жаждущих власти людей

Оппоненты или потенциальные противники испокон веков опирались на очень амбициозных, жаждущих власти людей и всегда их использовали - в своих интересах, заметил Путин. "Здесь ничего нового мы не видим... Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти очевидны. И все это просто самым активным образом используется", - оценил он.

Президент отметил рост влияния России на постсоветском пространстве. "И это тоже будет то, от чего нас будут оттаскивать. И этих людей, безусловно, будут использовать для этих же самых целей", - предостерег он.

Достижения России раздражают оппонентов

"С учетом того, что наши ученые изобрели вакцину, это не единственное достижение, у нас много достижений и это начинает уже раздражать... Отсюда появляется политика сдерживания, в том числе и в экономике", - подчеркнул Путин.

Сначала о новых современных видах оружия, которые ставятся на вооружение в российских вооруженных силах, на Западе думали как о фейке, а теперь считают, что в переговорах о сдерживании гонки вооружений нужно включать новые образцы российского оружия.

Несанкционированные акции были вызваны ухудшением качества жизни из-за пандемии

"По поводу того, что люди выходили на протесты, в том числе и не из-за этого фигуранта. Да, наверное, вы правы, так и есть", - считает Путин. Но ведь и "фигуранта" этого тоже используют именно сейчас, когда во всех странах, в том числе и в России, у людей возникает усталость, накопленное раздражение, недовольство, в том числе и уровнем своих доходов.

"Что ни говори: пандемия, не пандемия, вот хуже стали жить... Кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уж ничего не поделаешь... И, конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в самих Штатах всякие противоборствующие силы. И у нас этим тоже пытаются воспользоваться, и воспользовались... На это и расчет", - пояснил президент.

Власть будет ускорять темпы развития страны

"Сначала был расчет на то, что мы совсем не сможем ничего сделать с этим коронавирусом..​​​. Исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак, и мы ничего не сможем сделать. Но мы смогли. И лучше, чем другие страны", - подчеркнул президент.

"Но, тем не менее, раздражение накапливается, проблем много, денег не хватает​​​... Поэтому понять можно людей", - сказал Путин, добавив, что власть должна набраться терпения, работать ритмично, не заливать деньгами проблемы, а работать на регулярной основе - "исходя из здравого смысла и экономической целесообразности".

Люди оценивают свою жизнь не по тому, что было вчера или 10 лет назад, а по тому, что хочется, чтобы было завтра, считает президент. Власть должна понимать это и ускорять темпы развития - что и будет делаться в рамках нацпроектов.

Мобилизация здравоохранения в России несравнимо выше западной

Путин привел самый объективный показатель - количество заболевших на сто тысяч населения. В России 12 человек, там - до сих пор 45. Средств индивидуальной защиты в нашей стране производится в 20 раз больше, чем в начале эпидемии. "Мобилизация всей системы здравоохранения, промышленности оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах. Там вообще просто развал такой", - оценил президент.

На Западе высокий уровень здравоохранения и промышленности, замечательные достижения - но все это "для определенной публики", а в России - для подавляющего большинства граждан, сказал Путин. "И способности к мобилизации у них нет, как оказалось. У нас лучше", - сравнил он.

Аграрии совершили прорыв

"Мы гордимся аграриями, они добились выдающихся результатов", - заявил президент​​​ и напомнил, что в этом есть заслуга и власти. "Все это было сделано в том числе при прямой поддержке государства даже тогда, когда нас и вашего покорного слугу крестили почем зря и говорили, что все это в черную дыру, все это напрасно, никогда у нас ничего не будет... Кстати, это, наряду с вакциной, тоже такое направление, где мы прорыв осуществили очевидный", - заметил Путин. Президент объяснил, что считает неправильным субсидировать экспорт зерна при росте цен на мировом рынке и сравнил с рынком "черного золота". "Цены на мировом рынке выросли, нефтяники мне говорят: "Мы должны внутри продавать по таким же ценам, потому что у нас убытки". Какие убытки? Недополученная сверхприбыль - да, убытки-то здесь причем?" - заметил он.

Зарубежные интернет-гиганты могут быть ограничены при враждебных действиях в России

"У меня, например, нет желания там что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы", - подчеркнул Путин. Россия создает свои альтернативы, и когда зарубежные Интернет-гиганты поймут, что у них нет монополии, то будут по-другому себя вести.

"Мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям просто искусственно, потому что они нам не нравятся или чего-то там плохое про какое-то начальство написали - нет, конечно, но на какие-то неприкрытые атаки, конечно, не сможем не реагировать", - заявил президент.

У России бесконечный генетический код

"Я верю в пассионарность, в теорию пассионарности... Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития", - убежден президент. "Чувство патриотизма, любви к Родине, Отечеству - сердцевина нашего будущего", - заявил он. "Потому что если не любить свое Отечество, относиться к этому наплевательски, пренебрежительно, плевать на свою историю, на своих стариков, в которых мы отражаемся на самом деле, уничижать их и их достижения, это значит не верить и в будущее. А оно, я абсолютно в этом убежден, есть", - сказал Путин.

В отличие от других старых или быстро стареющих наций, "мы достаточно молодая нация", заявил президент. "У нас бесконечный генетический код. Он основан на смешении кровей", - пояснил он. И важно сохранять межнациональное и межконфессиональное единство, уважая каждого. "Чтобы каждый, кто здесь проживает, чувствовал, что это его Родина, даже будучи представителем самого малого народа. Поэтому все это можно объединить одним словом - патриотизм", - заключил Путин.