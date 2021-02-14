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14.02.2021 01:23
Рубрика: Власть

Путин заявил о бесконечном генетическом коде России

Текст: Кира Латухина
Президент верит в теорию пассионарности и считает, что Россия еще не достигла своего пика развития, а сердцевина ее будущего - патриотизм. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с главными редакторами российских СМИ в середине недели. Кадры показал сегодня телеканал "Россия-24".

"Я верю в пассионарность, в теорию пассионарности. Это, собственно, как в природе, обществе, - идет развитие, пик, затухание. Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития", - убежден президент.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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"Чувство патриотизма, любви к Родине, Отечеству - сердцевина нашего будущего", - заявил Путин. "Потому что если не любить свое Отечество, относиться к этому наплевательски, пренебрежительно, плевать на свою историю, на своих стариков, в которых мы отражаемся на самом деле, уничижать их и их достижения, это значит не верить и в будущее. А оно, я абсолютно в этом убежден, есть", - сказал президент.

В России много проблем, но в отличие от других старых или быстро стареющих наций, "мы достаточно молодая нация", считает Путин. "У нас бесконечный генетический код. Он основан на смешении кровей, если так по-простому, по-народному сказать", - пояснил он. И важно сохранять межнациональное и межконфессиональное единство, уважая каждого человека. "Чтобы каждый, кто здесь проживает, чувствовал, что это его Родина, даже будучи представителем самого малого народа. Поэтому все это можно объединить одним словом - патриотизм", - заключил президент.

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