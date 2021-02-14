Путин заявил о политике сдерживания России

"Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать - все, тогда началась сразу политика сдерживания", - заметил Владимир Путин.

"Именно тогда потихонечку, исподволь, маленькими шажками, но все больше и больше. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания", - подчеркнул президент.

Просто по мере того, как Россия становились на ноги и стабилизировала ситуацию на Кавказе, начали все больше на это обращать внимание. Путин вспомнил, как западные СМИ изображали его "с такими клыками и кровь капала". "Таких картинок было много. И свои дискуссии я очень хорошо помню на этот счет", - добавил он.

Для сдерживания России используют жаждущих власти людей. Оппоненты или потенциальные противники испокон веков - "со времен царя Гороха, в нашей новейшей истории и уже более отдаленной", - всегда опирались на очень амбициозных, жаждущих власти людей и всегда их использовали, заметил президент. Конечно, не для их интересов, а для своих собственных.

"Здесь ничего нового мы не видим... Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти очевидны. И все это просто самым активным образом используется", - заключил Путин.

Президент также отметил рост влияния России на постсоветском пространстве - "при всех сложностях". "Тоже от этого нас будут оттаскивать и этих людей использовать для этих целей", - сказал он.