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14.02.2021 06:19
Рубрика: Общество

Реабилитолог Леонид Дьяков: Пять правил жизни после коронавируса

Текст: Лариса Ионова
Сертифицированный специалист по физической реабилитации Леонид Дьяков вывел формулу правильного образа жизни для тех, кто переболел COVID-19.
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Как рассказал доктор "Российской газете", чаще всего после перенесенного COVID-19 пациенты имеют различные проблемы с дыханием. Они страдают одышкой, ощущением неполноценного вдоха. Очень часто жалуются на выраженную слабость, головную боль, перепады давления и настроения, подавленность, депрессию.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Самый трудный случай, с которым пришлось столкнуться Леониду Дьякову, это когда человеку, причем с хорошей спортивной подготовкой, пришлось начинать все с нуля. Коронавирус он перенес очень тяжело, с большим процентом поражения легких, был на аппарате ИВЛ и долго сохранялась дыхательная недостаточность. И после выздоровления он продолжительное время оставался кислородозависимым, пользовался специальным аппаратом. Учился дышать, учился ходить - по несколько шагов в день.

В стране сейчас разработаны программы реабилитации, еще в конце июля Минздрав выпустил временные методические рекомендации для разных пациентов. В зависимости от удара по здоровью, который нанеc COVID-19, подбирается индивидуальная программа для каждого пациента.

Сроки реабилитации также очень индивидуальны. Еще в советские времена, например, существовали выверенные сроки восстановления после пневмонии. Они составляли три месяца. При более легких формах сокращаются и сроки реабилитации.

"Более конкретно давать советы не берусь, - сказал доктор, - поскольку то, что поможет одному человеку, может никак не помочь другому. Процесс реабилитации всегда сугубо индивидуальный, исходя из анамнеза пациента, особенностей его организма, течения болезни и множества других факторов".

Однако по просьбе "РГ" реабилитолог Леонид Дьяков все-таки обозначил общие для всех принципы жизни после коронавируса.

Фото: Александр Кряжев \ РИА Новости
Минздрав сообщил о рисках реабилитации после COVID-19 в фитнес-центрах

Принцип первый. Радоваться каждому дню, ценить то, что имеешь, здесь и сейчас.

Второй. Использовать любую возможность находиться на улице - гулять на свежем воздухе.

Третий. Использовать любую возможность двигаться. Разучить пять-семь общеукрепляющих упражнений и делать их не менее трех раз в день. Для тех, кто перенес поражение легких, рекомендуется легкий вибрационный массаж: похлопывание ладонями по спине.

Четвертый. Постараться, чтобы в ежедневном рационе обязательно присутствовали свежие овощи или фрукты - по сезону.

Пятый. Почаще обниматься с близкими, особенно родными - это улучшает настроение и укрепляет иммунитет.

При кажущейся простоте этой формулы, чтобы следовать ей ежедневно, придется потрудиться: не лениться и контролировать свое настроение.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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