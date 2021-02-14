Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала: "Благодаря нашей мощной инфраструктурной базе - единой цифровой платформе здравоохранения - мы начали эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта для анализа эндоскопических исследований. Нейронная сеть будет выполнять роль "цифрового помощника" врача-эндоскописта, подсвечивая проблемные участки, на которые нужно обратить особое внимание. В ходе тестирования медики оценят функционал и возможности сервиса. Мы полагаем, что новый инструмент может помочь улучшить доступность и качество эндоскопической диагностики, а также сократить время на выполнение исследования".
Алексей Шабунин, главврач Боткинской больницы, поделился подробностями эксперимента с "РГ" : "Внедрение искусственного интеллекта в работу эндоскопических центров позволит сделать эндоскопическую диагностику более массовой и доступной, поможет молодым врачам замечать самые незначительные отклонения. Каким образом? Современный эндоскоп экспертного уровня, которым проводится гастроскопия или колоноскопия, увеличивает изображение в 70-150 раз и позволяет детально осмотреть слизистую толстой кишки и обнаружить ее мельчайшие изменения. Это помогает диагностировать рак на ранней стадии. Дело в том, что система искусственного интеллекта создана на основе обучения нейронных сетей на базе огромного (более тысячи) числа фотоизображений с различными патологиями и отклонениями и представляет собой компьютер, который подключается к эндоскопической стойке во время обследования пациента".