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Рубрика: Общество

Увидеть то, что недоступно глазу

Искусственный интеллект сделает эндоскопические исследования доступнее
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 31(8382)
В Москве начали тестировать возможность внедрения технологий компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта для анализа эндоскопических исследований. Проект реализуется на базе Городской клинической больницы им. С.П. Боткина.

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала: "Благодаря нашей мощной инфраструктурной базе - единой цифровой платформе здравоохранения - мы начали эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта для анализа эндоскопических исследований. Нейронная сеть будет выполнять роль "цифрового помощника" врача-эндоскописта, подсвечивая проблемные участки, на которые нужно обратить особое внимание. В ходе тестирования медики оценят функционал и возможности сервиса. Мы полагаем, что новый инструмент может помочь улучшить доступность и качество эндоскопической диагностики, а также сократить время на выполнение исследования".

Технологии помогают врачам ставить точный диагноз

Алексей Шабунин, главврач Боткинской больницы, поделился подробностями эксперимента с "РГ" : "Внедрение искусственного интеллекта в работу эндоскопических центров позволит сделать эндоскопическую диагностику более массовой и доступной, поможет молодым врачам замечать самые незначительные отклонения. Каким образом? Современный эндоскоп экспертного уровня, которым проводится гастроскопия или колоноскопия, увеличивает изображение в 70-150 раз и позволяет детально осмотреть слизистую толстой кишки и обнаружить ее мельчайшие изменения. Это помогает диагностировать рак на ранней стадии. Дело в том, что система искусственного интеллекта создана на основе обучения нейронных сетей на базе огромного (более тысячи) числа фотоизображений с различными патологиями и отклонениями и представляет собой компьютер, который подключается к эндоскопической стойке во время обследования пациента".

Как искусственный интеллект изменит повседневную жизнь
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