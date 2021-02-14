Из-за снегопада в аэропортах Москвы задержано 85 рейсов

Из-за сильного снегопада в аэропортах Москвы задержано 85 рейсов, а еще семь отменены. Об этом сообщает "Интерфакс" ссылаясь на данные "Яндекс.Расписание".

В аэропорту "Домодедово" задержано 67 рейсов, один отменен. В "Шереметьево" задержано пять рейсов и также один отменен. Во "Внуково" задержано 13 рейсов, а отменено пять.

Снегопад в Москве продолжается уже третьи сутки. Наибольшее количество осадков выпало 12-13 февраля. Из-за него в городе образовались пробки и происходили задержки общественного транспорта. Ожидается, что снегопад закончится в воскресенье, 14 февраля.