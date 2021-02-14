Как пережила рекордный снегопад Московская область

В Подмосковье уже к середине субботы выпало 60 сантиметров снега. Больше всего занесло южную часть области - Домодедово, Подольск, Чехов, Ступино. На уборку дорог и дворов область вывела максимальное количество техники - более 6 тысяч тракторов и снегоуборочных машин, со стихией боролись свыше 21 тысячи дорожных рабочих и дворников. "Все дорожные и коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы. В первую очередь обеспечиваем работу общественного транспорта, подъезд к социально значимым объектам, очищаем остановки и пешеходные тротуары", - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.

На помощь дорожникам вышли военнослужащие расположенных в Подмосковье воинских частей и волонтеры. Тем не менее поток жалоб на снежные завалы вырос в разы. В Щелкове жители одного из многоквартирных домов оказались лишены возможности выйти на улицу -двери в подъезды просто не открывались из-за сугробов. А у одного из торговых центров в этом же городе осадками продавило крышу, всех посетителей пришлось эвакуировать.

К вечеру субботы губернатор Подмосковья Андрей Воробьев через соцсети обратился к жителям с просьбой набраться терпения и с пониманием отнестись к экстремальным погодным условиям. "Мы видим все ваши обращения и стараемся на всех уровнях их отработать", - написал Воробьев. Коммунальщики не всегда оказывались быстрее стихии, но надо признать:жалоб, более серьезных чем на нечищеные дворы и тротуары, в этот раз не было. Обошлось и без обрыва проводов и последующих за этим массовых отключений электроэнергии в сельской местности.

Провода снегопад выдержали, а эстакады и съезды с вылетных магистралей - нет. В субботу региональный минтранс констатировал: движение в двух муниципалитетах - Котельниках и Дзержинском полностью парализовано. Виною тому - фуры, вставшие в мертвой пробке еще от Капотни. По той же причине еле двигались Симферопольское и Варшавское шоссе. Тяжелым большегрузам оказались не под силу крутые въезды и выезды на крупные трассы. И снег в данном случае - лишь одна половина беды. Другая - это мороз. Температура все это время держалась в районе минус 13-15 днем, на дорогах образовалась ледяная корка. И если по прямой дороге фуры еще кое-как ехали, то с наклонных эстакад скатывались вниз, иной раз перекрывая обе полосы для движения. Обычная посыпка противогололедными реагентами не помогала - пока дорожная техника заходила на второй круг, большегрузы успевали "растащить" первую порцию реагентов. В Подольске, к примеру, поняв всю тщетность такой работы, просто перекрыли полностью южный обход города. После обработки магистрали противогололедными реагентами, которая заняла пару часов, движение на юном обходе пустили, нов эти пару часов Подольск тоже стоял практически весь.

Кстати, на момент подписания номера, движение остается плотным на внешней стороне МКАД в районе Мытищ, Люберец, Видного. А на съезде с Калужского шоссе мертвая пробка сохраняется уже двое суток. "Еду из Брянска, до конца маршрута оставалось чуть меньше 40 километров. С субботы проехали 9, большую часть времени просто стоим", - поделился с журналистами дальнобойщик Виталий Кирюшкин.