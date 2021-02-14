Какими были три дня снежной стихии в Москве

В воскресенье днем корреспондент "РГ" отправилась с улицы Правды в Очаково - считай, через весь город. Выезжала с опаской: доеду ли на машине после трехдневного снегопада и 9-бальных пробок?

Самым трудным участком пути оказался выезд со двора на улице Правды. Пробираться вдоль дома пришлось по сугробам, доходившим до середины передних колес, но зимняя шипованная резина не подвела: машина не села на брюхо. Дальше дорога была уже почищена, впрочем, то и дело встречались сугробы собранного снега. В том числе и на Третьем транспортном кольце в районе ипподрома. Скользкими были участки дороги в районе Шелепихинского моста и на Большой Филевской улице. Зато вдоль парка "Фили" были уже почищены не только полосы для движения, но и парковочные заезды и карманы.

На Кутузовском проспекте в районе съезда на Рублевское шоссе снова встретилось несколько куч собранного снега. Но и здесь серьезных помех для движения не оказалось. Новая преграда на пути ждала уже в Очаково, когда, съезжая с Очаковского шоссе в жилой квартал, машина с трудом преодолела снежную целину. Тротуары к этому времени дворники только начали чистить. На обратном пути машин на дороге стало значительно больше, но "Яндекс. Карты" показывал загруженность движения на уровне 4 баллов. На дороге чаще стали встречаться грузовики, вывозившие снег, а также так называемые "золотые ручки", сгребавшие собранный у обочины снег и по транспортерам сбрасывавшие его на грузовики. Если темп очистки дорог не снизят, то через 3-4 дня от рекордного количества снега останутся напоминанием лишь снежные завалы на газонах. Высота некоторых гор во дворах превышает два человеческих роста.

Самое время вспомнить, как столица пережила эти три дня, когда затяжной снегопад засыпал Москву снегом. Как город все- таки не утонул в сугробах, а жизнь продолжалась в нем без особых ЧП?

Зная о приближении снежного южного циклона, городские власти создали оперативный штаб. Возглавил его заммэра Москвы по вопросам жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Перед началом снегопада он заявил: "Город готов к любой непогоде". С первыми снежинками, а начались они в ночь на пятницу, на московские улицы вышли 13,5 тысячи единиц снегоуборочной техники и 60 тысяч дворников для круглосуточной очистки дорог, тротуаров, подходов к транспортным узлам и социальным объектам. И пока снегопад был не слишком сильным, технике удавалось справиться с ним. К середине пятницы был побит рекорд 1973 года по суточному количеству осадков, превысивших восемь сантиметров.

Основной удар снежная стихия нанесла городу в ночь на субботу. Когда утром 13 февраля москвичи выглянули в окно, все было белым: горы снега выросли такие, что было не видно, машина это, скамейка или детская карусель. А снег все сыпал, порывы ветра до 20 метров в секунду раскачивали дорожные знаки. Довершала "апокалипсический вид" метель, видимость сквозь которую была меньше 100 метров. Как подсчитали специалисты Метеобюро Москвы и области, к утру субботы выпало более 65% месячной нормы осадков. Наибольшее количество снега выпало на востоке города - здесь сугробы достигали метровой высоты.

"На уборку снега город дополнительно привлек 12 тысяч специалистов инженерных компаний столицы, - рассказал Бирюков. - Это работники Мосгаза, Мосводостока, Мослифта, энергетических компаний и других. За первые сутки снегопада коммунальщики вывезли с улиц города 1,1 миллиона кубометров снега".

Кроме того, для экономии времени решено было не вывозить снег на временные пункты хранения, а просто сгребать его к краю дорог. Из-за этого движение транспорта еще более ухудшилось, а пробки, по данным портала "Яндекс. Карты", выросли до девяти баллов. Основным тормозом на пути стали небольшие ДТП, случавшиеся, когда водители упирались в горы снега. Тормозил движение и большегрузный транспорт на "лысой резине" - в такой обуви подняться на эстакаду, засыпанную снежной кашей, было невозможно. Во дворах дворники чистили проходы шириной в лопату. Не лучше очищались и тротуары районного значения.

"Чистим беспрерывно, в три смены, но упор делаем на зачистку крупных дорог, подходов к остановкам общественного транспорта, социальным объектам, объектам образования, - рассказал "РГ" префект Северо-Восточного округа Москвы Алексей Белов. - Привлекли для этого более восьми тысяч сотрудников районных "жилищников", например слесарей, сантехников, плотников. Лопатой махать не их работа, но нужно освобождать путь машинам и пешеходам, чтобы жизнь в городе не остановилась".

Чтобы не останавливать работу по вызволению города из снежного плена, власти столицы открыли на улицах города временные пункты обогрева и питания. Где-то, как на улице Правды, поставили белый надувной ангар с тепловой пушкой и кормили коммунальщиков гречневой кашей с тушенкой из полевой кухни. А в СВАО, кроме 54 таких палаток, открыли 84 столовые в социальных учреждениях и диспетчерских.

"В столовой кормим борщом на говядине и котлетами из курицы, - доложил "РГ" директор ГБУ "Жилищник района Отрадное" Алексей Деревянко. - Каждые три-четыре часа подвозим к местам работы коммунальщиков термосы со сладким чаем".

"Не обошлось и без происшествий. Так из-за небольшой аварии временно отключили воду и отопление в доме №30 по Первомайской улице и два запитанных от него многоквартирных строения №28/24 и 32/23. Жители в социальных сетях забили тревогу.

"Управляющая компания не смогла сама оперативно откачать воду из затопленного подвала, поэтому подключилась наша аварийная служба, поломку нашли, тепло вернули, - рассказал "РГ" пресс-секретарь Московской объединенной энергетической компании Дмитрий Филатов. - Батареи не успели остыть, ведь из-за холодов сейчас в дома подается максимальное тепло".

Еще одно происшествие случилось в Новой Москве - поселение Роговское, деревня Кресты. Здесь снежного натиска не выдержала металлическая кровля ангара - под снегом она просела, задавив человека.

В ночь на воскресенье в столице коммунальщики начали перекрывать движение транспорта, чтобы открыть дороги только для вывоза снега. Основные перекрытия были внутри Бульварного кольца, где днем все запружено машинами. Продолжалась расчистка улиц и парковок. По словам замруководителя по эксплуатации инженерных сооружений ГБУ "Гормост" Олега Машошина, круглосуточно чистят не только эстакады и тротуары, но и крыши надземных пешеходных переходов и даже фонтанные комплексы. Этой работой занимаются 1,2 тысячи специалистов предприятия и 320 единиц специализированной техники, среди которой автогидроподъемники.

"Снег быстро сводит на нет нашу работу, но если не чистить, то крыша надземного пешеходного перехода может не выдержать такого количества снега и провалится, - рассказал Машошин. - А лестницы в переходах превратятся в горки".

По словам Бирюкова, полностью выпавший снег уберут с проезжей части и из дворов только через пять дней после завершения снегопада.

"В начале новой недели осадков не ожидаем, а вот температура воздуха понизится до -18…-26. Зато выглянет солнце. Лучше будет видно, где и что еще нужно чистить", - сообщила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.