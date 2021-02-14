На Мясницкой улице горят уже оба этажа здания, где располагается хостел

Столичным пожарным все-таки пока не удается справиться с пожаром в центре Москвы. Возгорание произошло в воскресенье в старом двухэтажном здании, расположенном на Мясницкой улице, дом 24/7, строение 3.

Сначала сообщалось о том, что в доме, где разместились хостел и предприятия общепита, горит только первый этаж. Позднее в МЧС уточнили, что огонь быстро распространяется и горят уже оба этажа здания. Площадь пожара составляет около 500 квадратных метров, говорится в релизе МЧС. Ранг пожара повышен до второго (всего пять - прим. "РГ").

Из загоревшегося здания ранее были оперативно эвакуированы около 40 человек​​​. Очаги открытого горения прибывшим пожарным удалось ликвидировать. Информации о пострадавших не поступало.