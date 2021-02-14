Названы дороги Москвы, где затруднено движение из-за снега

Движение на улицах столицы утром 14 февраля оценивается в два балла, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

По данным ведомства, из-за снегопада, прошедшего накануне, на нескольких дорогах по-прежнему сохраняются локальные затруднения. В частности, плотно на 47 километре МКАД в районе Киевского шоссе и на 32 километре МКАД у съезда на Варшавское шоссе. На Симферопольском шоссе автомобильное движение затруднено из-за фур.

Метро, железнодорожный и наземный транспорт работает штатно. Подходы к станциям убраны. В рейсы выведены 180 дополнительных автобусов и электробусов.

Дептранс просит москвичей по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях, чтобы городские службы могли быстрее очистить улицы от снега.