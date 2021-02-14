Оперштаб: Еще 2089 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 2089 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 869 869.

В Москве выявлено 1559 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 685 человек. В столице скончалось 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.