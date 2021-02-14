Синоптик рассказал, какой будет весна в Москве

Март и первая половина апреля в Москве ожидаются холодными, а май и лето - теплыми и даже жаркими. Такой прогноз РИА Новости дал ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, первый месяц весны будет примерно на один-четыре градуса холоднее нормы. Сроки же наступления климатической весны, которая обычно приходит 27 марта, сдвинутся на неделю-две вперед. Позже обычного в этом году растает и снег. По оценкам синоптика, это произойдет не раньше 15-20 апреля, а в лесах "белое покрывало" может продержаться чуть ли не до первомайских праздников.

Вторая половина апреля и май прогнозируются теплыми. "Будет резкое наступление весны по всем фронтам, - говорит Тишковец. - На мой взгляд, это вызовет сложную паводковую ситуацию в этом сезоне".