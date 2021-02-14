Снегопад в Москве побил рекорд по осадкам

В Москве в минувшую субботу поставлен абсолютный рекорд по осадкам за всю историю метеонаблюдений, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В общей сложности за 13 февраля выпало 17,6 миллиметра осадков. Это выше предыдущего абсолютного рекорда на 4 миллиметра. Кроме того, 13 февраля 2021 года занял второе место среди самых снежных дней в Москве. Высота сугробов достигла местами 59 сантиметров. До нового абсолютного максимума не хватило 2 сантиметров.

Ранее власти Москвы сообщили, что готовы полностью ликвидировать последствия снегопада за пять дней. Отмечается, что стихия не привела ни к серьезным коммунальным авариям, ни к сбоям в работе общественного транспорта.