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14.02.2021 08:37
Рубрика: Экономика

Собянин: Устойчивость тепловых систем Москвы увеличилась благодаря модернизации

Устойчивость всех тепловых и энергетических систем Москвы увеличилась благодаря модернизации. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Бирюков рассказал об инновациях в системе теплоснабжения Москвы

По его словам, очень важно, чтобы вся инфраструктура работала как часы. Речь идет о газовом хозяйстве, тепловом, энергетическом и электрическом. Для этого необходимо постоянно вкладывать деньги и ресурсы, чтобы этот огромный комплекс работал надлежащим образом.

За последние годы все сегменты стали моложе и надежнее, "от 5% до 15% повысилась устойчивость всех тепловых и энергетических систем", - цитирует мэра РИА Новости. Собянин отметил, что такие успехи - это итог продолжающейся "громадной" работы.

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