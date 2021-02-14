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14.02.2021 10:57
Рубрика: Общество

В Москве выпало рекордное количество снега

Текст: Ирина Огилько

С пятницы по воскресенье в столице выпало 97 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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По данным метеорологов, в результате снегопадов с 11 по утро 14 февраля прирост снега составил 34 см или 97 процентов месячной нормы осадков.

Было зафиксировано два рекорда. Так за 12 февраля выпало 13 мм осадков, и предыдущий рекорд 1973 года с 7,4 мм осадков остался в прошлом. В минувшую субботу, 13 февраля, выпало 18 мм осадков, что побило рекорд 2019 года, когда выпало всего 13,6 мм.

Как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, снегопад в столице продолжится до конца воскресенья. "Существенных изменений в погодную картину он не принесет, выпадет 1-2 см снега, - сказала Позднякова. - В начале будущей недели снегопадов не ожидаем, а вот температура воздуха будет падать. Днем в понедельник не выше -17, в ночные часы до -23..-25", схожая погода будет во вторник и среду".

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