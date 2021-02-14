В Новой Москве из-за фур возник транспортный коллапс

Вечером в воскресенье крайне осложнилась дорожная обстановка в Новой Москве. Как уточняют в пресс-службе департамента транспорта, движению мешают застрявшие на Калужском шоссе фуры.

Наибольшие затруднения сейчас наблюдаются на Калужском шоссе. Затор в сторону области растянулся на 1,5 километра от МКАД. Фуры буксуют в снегу и перекрывают все движение.

Серьезный затор в ТинАО - а на улице Адмирала Корнилова, соединяющей Калужское и Киевское шоссе. Здесь пробка из фур растянулась на 4,5 км. Наиболее сложная обстановка в районе агрокластера "Фуд Сити". Очевидцы отмечают, что почти час не могут проехать и метра. Дорожные службы делают все, чтобы возобновить движение.