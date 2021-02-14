В столице впервые сыграли свадьбу на катке ВДНХ

Москвичи уже привыкли к тому, что свадьбу можно сыграть в самых необычных местах: старинных особняках, планетарии, на стадионах... В воскресенье этот перечень пополнил самый большой каток страны - на ВДНХ, где впервые прошла торжественная церемония регистрации брака.

Илья и Анастасия давно решили, что их свадьба пройдет в роскошном зале Дворца бракосочетания ВДНХ. Молодые заранее подали заявление, выбрав романтичную дату - 14 февраля, но буквально за несколько дней им позвонили и предложили настоящую авантюру: "Как и запланировано, свадьба пройдет на ВДНХ, но у вас есть возможность переместиться с гостями на каток". Ребята даже думать не стали, ведь это их любимый парк, а свадьба на льду точно запомнится на всю жизнь. Оставалось только предупредить родственников и друзей. "Свадьба на коньках - это так необычно. Как ни странно, но родители нас поддержали, а родственникам мы сказали, что не настаиваем, чтобы они вставали на коньки, могут просто за нами понаблюдать", - рассказал "РГ" молодой муж.

Вышло, как в сказке про Золушку: невеста в пышном платье, элегантный жених, только вместо хрустальной туфельки он надевал невесте коньки. Почетный круг по льду, и вот они говорят заветные слова и обмениваются кольцами. "На льду гостей у нас оказалось больше, чем планировалось во дворце, ведь за нами наблюдали все посетители ВДНХ", - добавила Анастасия. По словам руководителя дворца бракосочетания на ВДНХ Натальи Шарпар, регистрация брака - не просто услуга, а праздник будущей семьи, и многие хотят сделать его ярким и запоминающимся. "В прошлом году порядка шести тысяч пар зарегистрировали брак на необычных площадках, а это порядка 20% от всех торжественных регистраций, которые прошли в Москве", - отметила она.

Подать заявление на регистрацию брака на необычной площадке можно на mos.ru, но не позднее чем за один месяц и не ранее чем за 12 месяцев до дня свадьбы.