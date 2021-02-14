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14.02.2021 11:50
Рубрика: Спорт

В Казани "Лыжня России" состоялась, несмотря на ледяной дождь

Текст: Олег Платонов (Казань)
Несмотря на совсем не лыжную погоду, в казанском поселке Юдино все же состоялась Всероссийская массовая гонка "Лыжня России-2021". Хотя в некоторых районах республики соревнования все же перенесли.

Ночью в столице Татарстана прошел ливень, который превратил все дороги в один сплошной каток. Несмотря на это, на спортивный праздник собралось много желающих покататься на лыжах.

Фото: iStock
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- Прекрасные впечатления - независимо от погоды. Многие переживали, что оттепель испортит лыжню, - говорит министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов. - Очень рад, что так много людей встали сегодня на лыжи, многие пришли целыми семьями. Я каждый год с удовольствием выхожу на "Лыжню России".

Однако погода все же повлияла на трассу. Лыжникам приходилось непросто из-за обледенения снега, и было немало падений. Не обошлось и без ставшего традиционным так называемого вип-забега, дистанция которого составила два километра.

В этом году, к примеру, на старте можно было увидеть прокурора РТ Илдуса Нафикова. А победителем стал управляющий делами Кабмина республики, замруководителя аппарата правительства Сергей Коростелев. У женщин лучшей на дистанции оказалась председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульназ Габдрахманова.

Также среди участников можно было заметить и профессиональных спортсменов. Регбисты из казанской "Стрелы" - южноафриканский защитник Донован Ду Рандт и нападающий Марат Хабибуллин - с удовольствием прокатились на всероссийской гонке.

Для тех же, кто не собирался испытывать судьбу и решил просто проникнуться хорошей атмосферой, организаторы приготовили развлекательную программу. Самым увлекательным оказался турнир по игре в хоккей в валенках.

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