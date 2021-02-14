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Рубрика: Общество

В Перми выбрали победителя конкурса "Воспитатель года России"

Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Анастасия Быстрюкова из Краснодарского края стала лучшим воспитателем России. Фото: Константин Бахарев/РГ Анастасия Быстрюкова из Краснодарского края стала лучшим воспитателем России. Фото: Константин Бахарев/РГ
Анастасия Быстрюкова из Краснодарского края стала лучшим воспитателем России. Фото: Константин Бахарев/РГ

В Перми подвели итоги конкурса "Воспитатель года России". Победителем стала Анастасия Быстрюкова из Краснодарского края. Ей была вручена "Хрустальная жемчужина" - главный приз состязания среди педагогов дошкольного воспитания.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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- Я очень рада, что смогла показать свои идеи, реализовать задумки. Это помогло мне одержать победу, - говорит Быстрюкова. - Благодарю всех, кто помогал мне - и на работе, и конечно, свою семью.

Конкурс шел пять дней, боролись за победу 74 участника. После первого тура в финал вышли пятнадцать воспитателей. Из них жюри и выбрало победителя.

Анастасия Быстрюкова работает воспитателем в детском саду № 41 в станице Новокорсунской Тимашевского района Краснодарского края. У женщины трое детей - две дочери и сын.

До того, как получить титул "Воспитатель года России-2020", Анастасия стала лучшей по профессии в Тимашевском районе, а затем одержала победу на конкурсе в Краснодарском крае. Кроме "Хрустальной жемчужины", она получила сто тысяч рублей и возможность пройти стажировку в Институте изучения детства, семьи и воспитания.

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