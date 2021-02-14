В Пермском крае "Лыжня России" прошла в онлайн-формате

Более 18 тысяч жителей Пермского края вышли в этом году на лыжню. С учетом санитарной обстановки состязания начались еще 26 января.

Последние забеги "Лыжни России" в Прикамье состоялись 13 февраля. Они прошли на спортивной базе "Прикамье", где были организованы суперфиналы для победителей на дистанциях пять и десять километров. В них приняли по 25 лучших лыжников в каждой категории - юниоры и спортсмены старших возрастов.

- Мы провели соревнования в онлайн-формате, - говорит министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. - С 26 января все желающие могли пройти выбранную ими дистанцию где угодно, можно было пробежать хоть вокруг своего дома.

Доказательством забега служили данные, зафиксированные при этом в специальном приложении или фитнес-браслете. Также надо сфотографировать себя на старте, в середине дистанции и на финише. После этого информация с приложения или фитнес-браслета вместе с фотографиями загружалась на портал "Умный спорт". И на основании этих сведений определялись участники суперфинала на 13 февраля. Он проходил очно.

Самый сложный вопрос для организаторов заключался в том, как вручить участникам "Лыжни России" номера с атрибутикой состязания и фирменные шапочки. Ведь тысячи пермяков приняли участие в удаленном формате. Поэтому еще до начала соревнований все были извещены, что необходимо при регистрации сообщить город или район, где спортсмены смогут их получить.

- Развозить их начнем 15 февраля, - сообщили в пермском минспорта. - Разложили по коробкам и отправим по районам. Мы опасались, что многие участвуют только из-за красивых шапочек и те, кому не хватит, просто не выйдут на лыжню. Но это оказалось не так.

На дистанцию два километра, самую массовую, выделили восемь тысяч шапочек, их распределили буквально за пять дней. Но пермяки продолжали регистрироваться и совершать лыжные забеги. И хотя их оказалось гораздо больше, чем планировалось, никто не остался в обиде.

Кстати, были еще сомнения в том, что скорости, показанные в онлайн-забегах, будут не совсем корректны, ведь никто не контролировал при этом спортсменов. Но в честности пермяков сомневаться не пришлось. Те, кто попал с хорошим временем в суперфиналы, пробежал отлично и на очной гонке.

Министр спорта России Олег Матыцин высоко оценил условия проведения "Лыжни России" в Пермском крае: "Это действительно уникальный формат, который позволяет объединить максимальное количество участников. При этом минимизированы риски распространения коронавирусной инфекции", - сказал глава федерального спортивного ведомства.