В Татарстане призывники смогут работать школьными поварами

Новости

В Минобороны РФ сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии 23:42
Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка 23:19
Крупный пожар в центре Москвы потушили 22:49
США и Южная Корея проведут совместные военные маневры 22:05
Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла пасьют на чемпионате мира 21:56
Трое украинских военных подорвались на минах и погибли 21:41
В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара в хостеле 21:33
На Мясницкой улице горят уже оба этажа здания, где располагается хостел 21:28
В центре Москвы загорелся хостел 20:46
В Новой Москве из-за фур возник транспортный коллапс 20:34
Юрий Лоза рассказал, как нужно выступать на "Евровидении" 20:18
Голевой пас Миранчука помог "Аталанте" обыграть "Кальяри" 19:09
В Гвинее объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола 18:45
Встреча Мишустина с руководством Совфеда намечена на 24 февраля 18:42
"Родные" возглавили российский прокат 18:40
Опубликовано фото кратера, подтверждающего существование воды на Марсе 18:18
Трейлер "Лиги справедливости" Снайдера слили в Сеть раньше времени 18:10
Митрополит Иларион заявил о "наивысшем доверии" общества к РПЦ 17:46
Перенесшие COVID-19 бессимптомно могут повторно заболеть через полгода 17:45
Биатлонист Жаклен выиграл гонку преследования на чемпионате мира 17:43
В Перми выбрали победителя конкурса "Воспитатель года России" 17:40
Президент США призвал ужесточить закон о ношении оружия 17:37
В соцсетях начался флешмоб в защиту оскорбленного Навальным ветерана 16:59
Зак Снайдер выложил два тизера "Лиги справедливости" 16:57
Эксперт ВОЗ назвал версию первоначального распространения COVID-19 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
14.02.2021 22:41
Рубрика: Власть

Призыв в столовую

В Татарстане призывники смогут работать школьными поварами
Текст: Олег Корякин ("Российская газета", Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8382)
Татарстанских призывников, выбравших альтернативную службу, хотят привлечь к работе в школьные столовые. С такой инициативой выступила секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

По ее мнению, "альтернативщики" могли бы работать как подсобниками, так и поварами. Главное условие - наличие кулинарного образования. В ближайшем будущем этот вопрос обсудят Минобрнауки, Министерство труда, занятости и социальной защиты и Военный комиссариат Татарстана. Помимо этого, Лилия Маврина предлагает выработать единые стандарты соотношения количества учеников в школе и численности работников столовой.

Фото: Александр Эшкинин/РГ
В Татарстане на фестивале саней испекли самый большой блин в России

Действительно неожиданное на первый взгляд предложение следует рассматривать в контексте кадровой проблемы. С введением бесплатных обедов нагрузка на систему школьного питания возросла. Повысились требования и к качеству обслуживания. А вот зарплата у поваров оставляет желать лучшего. В районах республики она составляет 11-12 тысяч рублей. Кадров не хватает, и есть те, кто за такую зарплату с трудом работают. А вот в столице Татарстана эту проблему годом раньше удалось решить. Здесь столовые также испытывали нехватку в персонале. Вместо необходимых 2100 сотрудников трудились лишь 1800. Да и те на 60 процентов состояли из пенсионеров. А получали они в среднем 10 тысяч рублей. Но после того как президент РТ Рустам Минниханов выделил в 2019 году средства на надбавки, зарплата у завпроизводством выросла до 25 тысяч, у поваров - до 20 тысяч, а у кухонных работников до 18,7 тысячи рублей. Кадры укомплектованы более чем на 95 процентов.

В Минобрнауки РТ рассчитывают, что аналогичным образом руководство Татарстана поддержит и сотрудников столовых в районах. А вот насколько смогут изменить эту ситуацию призывники, вопрос открытый. По статистике, альтернативную службу в Татарстане выбирают примерно 30 человек. И невелик шанс, что многие из них имеют кулинарное образование. В любом случае молодые повара-мужчины школьным столовым не помешают.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

Главное сегодня

Путин сделал важные заявления на встрече с руководителями СМИ. Главное
Новак спрогнозировал цены на нефть в 2021 году
Макрон призвал к совместной работе с РФ и Китаем в борьбе с COVID-19
В России за сутки подтверждено 14 185 случаев COVID-19 в 85 регионах
Эксперт ВОЗ назвал версию первоначального распространения COVID-19
Конституционный суд защитил право инвалидов жить вместе с родителями
Как по новому закону будут удалять мат из соцсетей