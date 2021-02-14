В Татарстане призывники смогут работать школьными поварами

Татарстанских призывников, выбравших альтернативную службу, хотят привлечь к работе в школьные столовые. С такой инициативой выступила секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

По ее мнению, "альтернативщики" могли бы работать как подсобниками, так и поварами. Главное условие - наличие кулинарного образования. В ближайшем будущем этот вопрос обсудят Минобрнауки, Министерство труда, занятости и социальной защиты и Военный комиссариат Татарстана. Помимо этого, Лилия Маврина предлагает выработать единые стандарты соотношения количества учеников в школе и численности работников столовой.

Действительно неожиданное на первый взгляд предложение следует рассматривать в контексте кадровой проблемы. С введением бесплатных обедов нагрузка на систему школьного питания возросла. Повысились требования и к качеству обслуживания. А вот зарплата у поваров оставляет желать лучшего. В районах республики она составляет 11-12 тысяч рублей. Кадров не хватает, и есть те, кто за такую зарплату с трудом работают. А вот в столице Татарстана эту проблему годом раньше удалось решить. Здесь столовые также испытывали нехватку в персонале. Вместо необходимых 2100 сотрудников трудились лишь 1800. Да и те на 60 процентов состояли из пенсионеров. А получали они в среднем 10 тысяч рублей. Но после того как президент РТ Рустам Минниханов выделил в 2019 году средства на надбавки, зарплата у завпроизводством выросла до 25 тысяч, у поваров - до 20 тысяч, а у кухонных работников до 18,7 тысячи рублей. Кадры укомплектованы более чем на 95 процентов.

В Минобрнауки РТ рассчитывают, что аналогичным образом руководство Татарстана поддержит и сотрудников столовых в районах. А вот насколько смогут изменить эту ситуацию призывники, вопрос открытый. По статистике, альтернативную службу в Татарстане выбирают примерно 30 человек. И невелик шанс, что многие из них имеют кулинарное образование. В любом случае молодые повара-мужчины школьным столовым не помешают.